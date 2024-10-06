В Румынии отстранили от участия в выборах пророссийскую кандидатку в президенты Шошоаке

Верховный суд Румынии 5 октября устранил пророссийского ультраправого политика из списка кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Речь идет о Диане Шошоаке.

Об этом написали журналисты Reuters. Ранее румынский политик неоднократно заявляла о претензиях на часть территории нашего государства.

Интересно Кампанию главного кандидата в президенты Румынии координировал партнер пропагандиста из России

Шошоаке сняли с президентской гонки в Румынии

В издании отметили, что Румыния должна провести президентские выборы в два тура 24 ноября и 8 декабря, а между ними – парламентские выборы. Среди кандидаток, которая хотела участвовать в гонке, была и Диана Шошоаке, лидер небольшой ультранационалистической евроскептической оппозиционной партии SOS, которая неожиданно получила два места в Европейском парламенте в июне.

Конституционный суд Румынии собрался 5 октября, чтобы обсудить судебные обжалования, поданные против шести кандидатов в президенты страны. Судьи отклонили 5 исков, однако приняли решение против Шошоаке, не объяснив своего решения.

Сама политик, которая была в прямом эфире в фейсбуке во время вынесения решения, сказала своим подписчикам, что "американцы, евреи и Европейский Союз планировали сфальсифицировать выборы в Румынии еще до их начала".

Она также заявляла, что с этого момента имеет четкое доказательство, что "в Румынии обсуждают диктатуру и полное отсутствие демократии". Однако Шошоаке повторно внесла заявку на участие в выборах. ЦИК рассмотрит ее сегодня вечером.

Интересно, что около 20 политиков официально приняли участие в выборах, а опросы общественного мнения показывают, что предпочтения избирателей очень фрагментированы.

Хотя роль президента в Румынии в основном церемониальная, в его полномочия входит выдвижение кандидатуры премьер-министра после выборов и назначение судей и прокуроров. Они также содержит надзор за внешней политикой.

О своем решении идти в президенты Шошоаке объявила в июне 2024 года, выступив в парламенте Румынии в военной форме.

К слову, в марте 2023 года Диана Шошоаке представила законопроект, направленный на денонсацию Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной. В своем предложении она призвала украинское правительство вернуть Румынии "исторические территории", населенные "румынскими братьями".