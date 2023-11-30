Разные партии с одинаковыми лозунгами

На этих выборах Сербия, уже традиционно, будет наступать на грабли и выбирать блок партий, доминантную позицию в котором, как и в предыдущем распущенном парламенте, будет иметь "Прогрессивная партия Сербии". Ее возглавляет нынешний президент Александр Вучич.

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Особенностью нынешней палитры сербской политической картины есть тот факт, что практически все ведущие политики Сербии, представляющие свои партии, так или иначе раньше были однопартийцами, но затем разделились. Нельзя сказать, что это было сделано из-за политических разногласий, ведь "разные партии" в своих программах декларируют похожие лозунги.

Многие партии, прежде всего националисты, продвигают идеи "Великой Сербии", дружбы с Россией и "несправедливости" Запада к сербам. Лидеры политических партий, периодически сменяя друг друга на властном Олимпе, запутывают ситуацию с партийной принадлежностью.

Создается стойкая уверенность, что партия по факту одна, а несущественная разница в программах и риторике направлена исключительно на такие же нюансы в тождественном мировоззрении и ситуативной смене настроения электората.

Националистическая идея "Великой Сербии" с территориальными претензиями ко всем соседям губительна по своей сути и может привести к новому витку эскалации неугасимого конфликта, который чуть больше века назад окрестили "пороховой бочкой Европы".

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К сожалению, опыт развала Югославии многих ничего не научил. Имперские идеи "большой великой родины", "одного искусственно разделенного народа", "славянского братства" – очень распространены в сербском обществе. Но, как показал опыт войн на Балканах, такой подход приводит к этническим чисткам другой "братской" группы "одного народа", несправедливому притеснению сербского (часто сербскоязычного) населения.

Эта риторика всегда приводит к одинаковым результатам. Достаточно посмотреть на ретроспективу нападения России на Украину под аналогичными лозунгами пропаганды Кремля. Результат: война, тысячи жертв, искалеченных людей и судеб, вытеснение региона из мировой системы производства и логистических цепочек и, как следствие, экономический кризис на десятилетие, а значит, украденное счастье будущих поколений.

Как Россия использует Сербию

Программные идеи "дружбы с Россией" направлены в первую очередь на сербских русофилов и граждан с "нейтральными", но традиционно искривленными историческими знаниями. Кремлевская риторика неизменна – "помощь братьям-славянам в Сербии". Чем эта мнимая помощь оборачивается для Сербии, видно всей Европе и остальному миру невооруженным взглядом. Не видят только много сербов.

Непонимание того, что Россия использует Сербию исключительно для реализации своих интересов, выливается в войны в регионе. В истории за последние 100 – 150 лет нетрудно заметить, чем оборачивались слова России, адресованные Сербии и ее народу.

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Из этой бравой риторики о "братской помощи" Москва мало выполнила, но пользу для себя извлекала всегда. Сербия для Кремля – всего лишь карта в геополитических играх, способ давления на Запад.

Причина реваншистских настроений в Сербии кроется в общем для сербского социума чувстве несправедливости: "Запад нас разделил, у нас несправедливо отобрали часть родины, все вокруг враги". Именно такие настроения были в Германии в 30-х годах XX века. Мы помним, чем это обернулось для Европы и всего мира. В Сербии эта риторика активно подогревается пропагандистами из кремлевских СМИ. Не под этими ли лозунгами Кремль развязывает войны со своими соседями, явно имеющими аналогичные признаки?

Не эти ли настроения являются движущей реактивной силой, приводящей к власти политиков из тех же политических кругов и с практически тождественной риторикой? По сути политическая колода Белграда только тасуется, а карты в ней те же.

Смогут ли сербы изменить курс по имитации интеграции в европейское сообщество (Сербия до сих пор не выполнила требований к санкциям ЕС против России за ее войну) на реальные шаги со сменой актеров на политической сцене? Совсем скоро покажут выборы.