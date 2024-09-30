Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что после выборов и объявления нового президента США наступит деэскалационный период, но прогнозировать чем он завершится, очень трудно, потому что неизвестно, кто эти выборы выиграет.

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Россия не будет стоять в стороне

Политолог отметил, что тема вокруг Украины на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах не является первоочередной. Он подчеркнул, что в СМИ Европы или США сейчас очень редко можно услышать подробности об обстрелах, например, сумской больницы, или о том, что Украина постоянно находится под атаками КАБов и "Шахедов" со стороны России.

Однако, в течение периода, когда в США находился президент Зеленский, все-таки тему Украины удалось на определенное время поднять в ТОП, особенно из-за ситуации вокруг визита Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании.

Россия не будет стоять в стороне, она получила определенные козыри и будет использовать это в медийном пространстве. Потому что проявляться ей на поле боя – вопрос локальный, самое горячее место – это Донбасс, но в глобальном смысле этого не замечают,

– озвучил Буряченко.

К сведению! Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин считает, что уровень поддержки США будет зависеть от того, кто станет следующим президентом Соединенных Штатов. Однако он предположил, что помощь Украине будет предоставляться или в том объеме, который есть сейчас, или даже в большем.