Майк Джонсон одержал победу на выборах в 4-м округе Луизианы, что позволяет ему продолжить работать в Конгрессе еще один срок. Однако его лидерство в Республиканской партии остается под вопросом. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на The Hill.

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Что известно о победе Джонсона

Джонсон выиграл, обогнав оппонента Джошуа Моротта, который представлял более радикальные взгляды, в частности призвал к отмене Департамента образования и отказа от внешней помощи.

Это была первая победа Джонсона с момента его избрания спикером Палаты представителей. Он получил эту должность после исторического устранения Кевина Маккарти, что позволило ему стать во главе партии, хотя и было неожиданным для многих. Однако даже после этой победы его будущее на посту спикера остается неопределенным.

Обратите внимание! Джонсон заявил, что хочет продолжать исполнять обязанности спикера, если республиканцы сохранят большинство, но не уточнил своих планов в случае потери этого большинства.

Он может столкнуться с трудностями, даже если республиканцы останутся во главе, поскольку некоторые законодатели уже выразили сомнения относительно его способности сохранить эту позицию.

До этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон также заявлял, что "потерял аппетит" к дальнейшему финансированию Украины и надеялся, что этого не потребуется.

Сегодня стало известно, что Трамп набрал 279 голосов выборщиков, что гарантирует его победу на выборах, хотя подсчет еще продолжается. Республиканцы получили большинство в Сенате США и, вероятно, в Палате представителей.