Помешали микрофоны: почему Харрис и Трамп никак не договорятся о дебатах

10 сентября запланированы дебаты между кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Переговоры между их кампаниями зашли в тупик.

В июне кампания президента США Джо Байдена договорилась с кампанией Дональда Трампа, что 10 сентября на ABC проведут дебаты. По одному из требований Байдена, микрофоны должны быть "выключены во время дебатов, за исключением кандидата, чья очередь говорить".

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Камала Харрис выдвинула новые требования относительно президентских дебатов

Однако Байден больше не баллотируется в президенты, а Камала Харрис хочет, чтобы микрофоны были включены все время во время дебатов.

Мы сообщили ABC и другим каналам, желающим провести возможные октябрьские дебаты, что, по нашему мнению, микрофоны обоих кандидатов должны быть включены в течение всей трансляции,

– заявил старший советник по коммуникациям кампании Харрис Брайан Феллон.

Команда Харрис считает, что Трамп во время дебатов может сказать что-то, не касающееся политики.

В то же время кампания Трампа хочет, чтобы дебаты на ABC регулировались правилами CNN – даже если эти правила были согласованы с Байденом, а не Харрис.

Но мы договорились, что все будет, так же как и в прошлый раз. В этом случае звук был отключен. В прошлый раз мне это не понравилось, но все прошло замечательно. Я имею в виду, спросите Байдена, как все прошло – все было хорошо. И я думаю, что должно быть так же,

– сказал Трамп.

К слову, исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн 24 Каналу сообщил, что Трамп имеет шансы на победу в выборах США. Он рассказал, что повлияет на это.