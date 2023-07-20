Это 24 Каналу прокомментировал общественный и политический деятель из США депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, сейчас Трамп стал явным проявлением популиста, потому что предлагает слишком упрощенные решения.
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"Трампа слушают только свои, ведь остальные знают, что он не только лжет как Путин, но и регулярно меняет свою точку зрения. Прислушаться к нему – себя не уважать", – сказал политический деятель из США.
Являются ли странные заявления Трампа частью избирательной кампании: смотрите видео
Опасно для Украины
Возможные сценарии завершения войны предложены скандальным экс-президентом США показывают, что он человек, имеющий вражеские намерения, или человек, который ничего не знает. В случае с Трампом может быть и одно, и другое. Все это очень опасно для национальной безопасности Украины.
Трамп имеет минимальные шансы остаться на свободе, а любые его заявления по поводу политики не рассматриваются никем серьезно. Вероятно, его избирательная кампания будет вообще проводиться из суда,
– отметил Рашкин.
В Соединенных Штатах сейчас очень большое разъединение между двумя партиями. Республиканцы, поддерживающие Трампа, делают такие странные заявления, что демократы используют их для рекламной кампании.
"Трамп потерял какие-либо остатки авторитета. Его ничего не интересует, кроме спасения собственной кожи", – добавил политический деятель из США.
Возмутительные заявления Трампа
- Ранее скандальный экс-глава США заговорил о возможный сценарий завершение войны в Украине. Он цинично заявил, что Украине, возможно, придется отдать Россию часть территории, чтобы остановить войну.
- Впоследствии во время интервью Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году заставить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров и завершит войну через 24 часа.
- Владимир Зеленский резко отреагировал на циничные заявления Трампа. Лидер Украины упрекнул экс-президента в том, что он не смог это сделать еще до полномасштабного вторжения России.