Трамп может пойти на вооруженное противостояние: интервью Айзенберга с Яковенко об угрозе США

Игорь Айзенберг в интервью Игорю Яковенко объяснил, почему Трамп может не признать результаты выборов, попытаться сорвать работу Конгресса и даже пойти на силовое противостояние, чтобы избежать расследований.

В США близятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканцы рискуют потерять большинство в обеих палатах. На фоне падения популярности Дональд Трамп пытается объяснить высокие цены на горючее украинскими ударами по российским НПЗ, однако его политика все чаще вызывает критику даже среди бывших поклонников.

Американский политический аналитик Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью журналисту Игорю Яковенко для 24 Канала объяснил, почему считает личные интересы Трампа главным мотивом его политики в отношении России. Собеседники также обсудили риск непризнания результатов выборов, возможное блокирование работы нового Конгресса и сценарий, при котором политическое противостояние в США может перерасти в открытое насилие.

Реакция США на политику Трампа

Трамп обвиняет Зеленского в нежелании завершать войну, продвигает дизельное соглашение с Россией и фактически становится на сторону Путина. В то же время, значительная часть американцев и Конгресса поддерживает Украину. Как в США реагируют на решение президента, в частности, на возможное нарушение санкционного закона 2022 года и проблемы со Starlink?

В Соединенных Штатах реакция, безусловно, есть. О решениях Трампа много пишут газеты, их активно обсуждают на телевидении. Среди тех комментариев, которые я видел, не было попыток объяснить его поведение какими-либо причинами, не связанными с личными желаниями президента.

В то же время, я не слежу за всеми американскими телеканалами. К примеру, Newsmax я считаю откровенно ультраправым пропагандистским ресурсом. Трамп недавно дал ему интервью, но я ограничился прочтением расшифровки.

Fox News также остается протрамповским каналом, хотя по сравнению с Newsmax он более сдержан. Там могут не осуждать президента, однако сообщают факты о его решениях.

Если говорить об американской печати в целом, то критика звучит из разных политических лагерей. И консервативная The Wall Street Journal, и либеральная The New York Times негативно оценивают происходящее.

Что касается Конгресса, то обе палаты сейчас находятся на предвыборном перерыве. Это привычная практика, ведь выборы пройдут 3 ноября.

Такой перерыв не означает, что законодатели просто отдыхают. Они ведут предвыборную кампанию, встречаются с избирателями, участвуют в политических мероприятиях. Особенно активно работают те, кто баллотируется на новый срок.

Поэтому отсутствие заседаний Конгресса сейчас не следует воспринимать как свидетельство того, что американское общество безразлично относится к решениям президента.

Мир Трампа без места для Украины

Я не совсем согласен с утверждением, что Трамп встал на сторону Путина. По-моему, он прежде всего находится на собственной стороне. И его личные интересы в значительной степени связаны с деньгами, обогащением себя, своей семьи и друзей.

Но есть и другой важный момент. Трамп имеет собственное представление о том, как должен быть устроен мир. В его системе координат этот мир следует разделить между тремя сильными лидерами: им самим, Путиным и Си Цзиньпином.

И для Украины в таком мире, по его мнению, нет отдельного места. Она должна находиться в сфере влияния России, а Путин имеет право делать с ней то, что считает нужным.

Причем Трамп никогда принципиально не уходил от такого видения.

Очень многие, в частности среди украинцев, до сих пор надеются, что его можно в чем-то убедить. Что нужно лишь правильно объяснить американскому президенту, почему определенное решение ошибочно, и он изменит свою позицию.

Но Трамп уверен, что все делает правильно. Он видит мир иначе, чем его предшественники.

Для него есть три сильных человека, которые должны определять будущее планеты. Все остальные, по его мнению, должны считаться с их интересами и не мешать договариваться.

Это касается не только Украины. Я думаю, он готов рассматривать значительную часть Европы как сферу влияния Путина, если европейские государства не могут самостоятельно ему противостоять.

В то же время, Трамп значительно охотнее взаимодействует с европейскими политиками ультраправых взглядов. Возможно, он считает, что с такими правительствами ему будет проще выстраивать отношения, в том числе вместе с Кремлем.

Поэтому я соглашаюсь, что подобного президента в современной истории США еще не было.

Если взять XX и XXI век, то американские президенты, независимо от партийной принадлежности, проводили внешнюю политику, которая в той или иной степени основывалась на ценностях Соединенных Штатов.

Речь идет прежде всего о правах человека, либеральной демократии и свободной рыночной экономике. Американские президенты считали, что страна заинтересована в распространении этих принципов в мире.

Конечно, их подходы отличались. Кто-то действовал более решительно, кто-то более осторожно, а иногда американская внешняя политика совершала серьезные ошибки.

К примеру, в 1930-х годах в США были сильные изоляционистские настроения. Многие американцы не хотели вмешиваться в международные конфликты и считали, что страна должна сосредоточиться на своих проблемах.

На мой взгляд, это была большая ошибка, за которую Соединенные Штаты впоследствии дорого заплатили. Однако даже тогда Америка не отказывалась от базовых ценностей.

После Второй мировой войны президенты от Гарри Трумэна и Дуайта Эйзенхауэра до Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Барака Обамы и Джо Байдена могли по-разному определять внешнеполитические приоритеты. Однако защита демократии и свободы оставалась важной составляющей американской политики.

Особенно заметно это было во времена холодной войны, когда США противостояли коммунистическому тоталитаризму.

Трампу эти принципы, по моему мнению, совершенно чужды. Он не видит необходимости поддерживать демократические государства только потому, что они разделяют те же ценности, что и Соединенные Штаты.

Это хорошо заметно и в его отношении к традиционным союзникам. Он не раз критиковал Канаду, Францию, Испанию и европейские страны в целом.

В его видении Канада должна подчиняться США, а Европа, по моему мнению, может находиться в сфере российского влияния. Если европейские правительства хотят иметь с ним хорошие отношения, он предпочел бы видеть там у власти близкие ему ультраправые силы.

Поэтому решения Трампа по Украине не выглядят для меня неожиданными. Они отвечают его представлениям о мире, в котором интересы сильных лидеров важнее прав и суверенитета других государств.

Дизельное соглашение не спасет рейтинги

Есть еще один мотив нынешних действий Трампа. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс ему необходимо объяснить американцам, почему цены продолжают расти, хотя во время президентской кампании он обещал обратное.

Теперь он пытается увязать подорожание горючего с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. На мой взгляд, это попытка переложить ответственность за проблемы американской экономики на Украину.

Но американцы видят, что дорожает не только топливо. Растут цены на продукты питания, электроэнергию и многие другие товары и услуги.

Приведу пример из своей жизни. Мы с женой сейчас тратим на продукты примерно в полтора раза больше, чем до выборов 2024 года. При этом ничего особенного не покупаем, даже соблюдаем диету.

Удорожание энергоносителей сказывается практически на всем. Сельскохозяйственная продукция становится дороже из-за затрат на топливо. Доставка продуктов в магазины стоит больше, а для их хранения нужна подорожавшая электроэнергия.

Сейчас октябрь, лето кончилось, кондиционеры уже не нужны. Однако счета за электроэнергию у американцев такие, которые лет пять назад приходили преимущественно зимой или в самые жаркие летние месяцы.

Люди этим очень недовольны. И Трамп пытается найти виновного, чтобы не отвечать за результаты своей политики.

Однако убедить избирателей, что их экономические проблемы повлекла за собой Украина, будет очень сложно.

Вчера я возвращался с работы домой, почти час стоял в пробке и слушал радио. Там как раз дискутировали два экономиста, пытавшихся оценить возможное влияние дизельного соглашения Трампа с Путиным на мировой рынок.

Один из них привел очень удачное сравнение. Представьте себе бассейн, полный воды. Трамп подходит к нему, выливает еще одно ведро и заявляет: "Посмотрите, насколько больше воды стало".

Приблизительно таковой я вижу и ситуацию с российским дизелем. Дополнительные объемы слишком малы, чтобы существенно повлиять на цены.

Вы упомянули закон 2022 года, ограничивающий торговлю с Россией. Трамп, кстати, поспешил уточнить, что Соединенные Штаты не будут покупать российское дизельное топливо напрямую. По его словам, Россия должна поставить его на мировые рынки.

То есть, он пытается показать, что не собирается нарушать соответствующий закон.

Но экономического смысла это не прибавляет. До того, как Украина начала систематически атаковать российские НПЗ, Россия экспортировала примерно три миллиона тонн дизельного горючего ежемесячно.

Теперь речь идет о поставках 300 тысяч тонн в октябре. Это лишь 10% тех объемов, которые Россия ранее вывозила на внешние рынки за один месяц.

На мой взгляд, такое количество не способно заметно повлиять на стоимость дизеля ни в США, ни в мире.

В американском информационном пространстве уже раздается много критики того, что президент пытается найти хоть какой-то способ остановить падение своей популярности.

Я ожидаю, что 3 ноября республиканцы могут потерпеть очень серьезное поражение. Весьма редко случается, чтобы партия, контролирующая Белый дом и обе палаты Конгресса, настолько быстро теряла поддержку избирателей.

Поэтому до выборов мы, вероятно, услышим много громких заявлений Трампа. Он может продолжать обвинять Украину в экономических проблемах США, но вряд ли убедит этим большинство американцев.

Показательны результаты опроса Fox News, о котором сообщили накануне. Уровень одобрения деятельности Трампа составил 36%.

И этот опрос не CNN или MSNBC, которые часто критикуют президента, а Fox News, аудитория которого в значительной степени состоит из его сторонников. Обычно именно в исследованиях этого телеканала рейтинги Трампа были одними из самых высоких.

Поэтому такой результат я считаю очень тревожным сигналом для президента.

Вчера я говорил об этом в своем видеоблоге, и один из зрителей написал, что столь высокая поддержка свидетельствует о недостаточной осведомленности части американцев.

Я не согласен с таким объяснением. По моему мнению, значительная часть наиболее преданных поклонников Трампа имеет стойкие ультраправые убеждения. Они поддерживают его не потому, что не понимают, какую политику он проводит, а потому, что разделяют эти взгляды.

По моей оценке, таких людей в Соединенных Штатах могут быть десятки миллионов, не менее 20-30 миллионов. Это явление, которое нельзя игнорировать.

Но есть и большое количество американцев без стойких партийных предпочтений. Они могут голосовать то за республиканцев, то за демократов, ориентируясь, прежде всего, на собственную жизнь, работу и благосостояние.

Именно эти люди видят, что обещания Трампа и республиканцев не сбылись. Им обещали снижение цен и улучшение жизни, а они получили обратное.

Поэтому, я думаю, что значительная часть таких избирателей в этот раз не будет поддерживать Республиканскую партию.

В то же время, не стоит объяснять всю поддержку Трампа популярными конспирологическими теориями. К примеру, есть люди, которые верят, что он якобы является российским агентом под псевдонимом "Краснов" и этим можно объяснить все его действия.

Но даже если убрать с этой картины самого Трампа, останутся миллионы американцев, искренне разделяющих его политические взгляды. Неужели все они тоже являются агентами российских спецслужб?

Жизнь всегда сложнее любой конспирологической теории.

Трамп может не признать результаты выборов

Даже если большинство американцев уже не поддерживают Трампа, он будет оставаться президентом еще более двух лет. Можно ли ограничить его действия? И не попытается ли он после поражения республиканцев удержать власть любой ценой, в частности, силовым путем?

Я практически уверен, что в случае поражения республиканцев Трамп попытается максимально обострить политическую ситуацию. И могу предположить, в какой последовательности он будет действовать.

Если демократы победят, особенно если получат большинство в обеих палатах Конгресса, Трамп, по моему мнению, откажется признавать результаты выборов.

Он снова будет заявлять о фальсификации, прежде всего в тех округах и штатах, где демократы получат места, ранее принадлежавшие республиканцам.

Далее он может потребовать от избирательных комиссий республиканских штатов не утверждать результаты голосования. А там, где республиканцы контролируют законодательные органы штатов, попытается добиться принятия решений об аннулировании результатов выборов.

После этого могут начаться судебные процессы. Иски будут подаваться на уровне штатов, а также, возможно, в Верховный суд США.

Если эти попытки не принесут результата, я предполагаю, что Трамп может перейти к следующему этапу: попытаться сорвать начало работы нового Конгресса.

После выборов 3 ноября новый 120-й Конгресс должен собраться 3 января. Новоизбранные законодатели должны принять присягу и начать работу.

По моему мнению, Трамп может пытаться помешать этому, чтобы победившие республиканцев демократы не получили возможности выполнять свои полномочия.

Не исключаю даже попытки повторить события 6 января 2021 года, когда поклонники Трампа штурмовали Капитолий. Это один из возможных сценариев, а не уже принятое им решение.

В то же время, я думаю, что демократы хорошо понимают опасность. После событий 2021 года они, вероятно, гораздо серьезнее готовятся к возможным попыткам заблокировать результаты голосования.

В 2020 году немногие ожидали, что политическое противостояние завершится штурмом Капитолия. Теперь такой опыт уже есть, поэтому повторение подобного сценария вряд ли застанет демократов врасплох.

Я предполагаю, что они готовят определенные мероприятия, но не раскрывают их публично. Это естественно, ведь преждевременное обнародование планов могло бы позволить политическим противникам найти способ помешать им.

Но важно понять, почему для Трампа возможна потеря республиканцами контроля над Конгрессом столь опасна.

Дело даже не в том, что он упустит возможность беспрепятственно назначать нужных ему членов администрации или проводить через Конгресс собственные законопроекты.

Самая большая угроза для него, на мой взгляд, заключается в возможных расследованиях.

Если демократы получат большинство даже только в Палате представителей, его наблюдательные и юридические комитеты смогут инициировать проверки деятельности президента, членов его семьи и ближайшего окружения.

Я убежден, что одним из главных предметов таких расследований станут возможные коррупционные связи и конфликты интересов.

Особое внимание могут уделить Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру. Они принимают участие в важных международных переговорах, хотя не проходили обычную процедуру утверждения Сенатом для соответствующих государственных должностей.

В то же время у них есть собственные бизнес-интересы, которые, на мой взгляд, могут пересекаться с вопросами, по которым они ведут переговоры.

Поэтому у нового Конгресса могут возникнуть вопросы о том, насколько решения этих людей отвечают государственным интересам США, а насколько связаны с их частными финансовыми планами.

Возможны также расследования контактов Трампа с Путиным. Например, недавно президенты разговаривали около полутора часов, но общественность знает о содержании этих переговоров только из сообщений самого Трампа и официальной российской стороны.

Я думаю, что американский президент очень опасается, что подробности таких разговоров и договоренностей могут стать предметом парламентских слушаний.

Ведь их будут транслировать на телевидении, а материалы будут обсуждать не только в США, но и во всем мире.

Именно такая публичность, по моему мнению, может представлять для него значительно большую угрозу, чем формальная потеря республиканцами большинства.

В американских СМИ уже звучат серьезные обвинения в адрес нынешней администрации в коррупции. И если Конгресс начнет проверять эти сообщения, вопрос возможного личного обогащения президента и его окружения может получить более широкую огласку.

В частности, могут возникнуть вопросы бизнес-деятельности семьи Трампа, его криптовалютных проектов и связей с бизнес-партнерами за рубежом.

Я обращаю внимание на деятельность двух сыновей Трампа, их сотрудничество с семьей Виткоффа, а также связи с представителями Объединенных Арабских Эмиратов.

Отдельный вопрос касается возможного приобретения зарубежных активов российского "Лукойла". Речь идет об автозаправочных станциях, нефтеперерабатывающих предприятиях и других объектах компании в разных странах.

На мой взгляд, ближайшее к Трампу бизнесовое окружение может быть заинтересовано в таких активах, а сам президент может рассчитывать на финансовую выгоду от будущих договоренностей.

Но все это вопросы, требующие расследования. Конгресс мог бы установить, какие соглашения действительно существуют, кто в них участвует и были ли нарушены законы.

Трампа может пугать перспектива того, что такие подробности станут публичными. Поэтому я ожидаю, что он постарается использовать все доступные возможности, чтобы не допустить начала этих проверок.

В то же время его бывшие поклонники все чаще выражают разочарование. Недавно я видел телевизионный сюжет из Джорджии, где журналист разговаривал с американцами, ранее неоднократно голосовавшими за Трампа.

Теперь они говорили, что больше не могут его поддерживать. Ведь обещания президента не совпадают с происходящим в их повседневной жизни.

Как могут заблокировать новый Конгресс

Среди русскоязычных поклонников Трампа также происходят изменения. Андрей Ларионов уже дистанцировался от него, а теперь свою прежнюю позицию пересмотрел и Любарский. Но вернемся к выборам: каким способом Трамп может помешать новому Конгрессу собраться 3 января?

Один из возможных сценариев состоит в повторении событий 6 января 2021 года. Трамп может попытаться организовать массовые беспорядки или даже новый захват Капитолия толпой своих поклонников.

Но он также может попытаться действовать через американские парламентские процедуры. Например, договориться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы возникли препятствия с признанием полномочий демократов, победивших республиканских кандидатов.

Я не утверждаю, что такие действия были бы законны. Но даже процедурные споры могли создать серьезный кризис вокруг начала работы нового состава Конгресса.

А как в США признают полномочия новоизбранных депутатов? Я являлся депутатом Госдумы России первого созыва, и там результаты утверждала избирательная комиссия. Депутат получал мандат и приходил в парламент, а спикер не должен был отдельно признавать его полномочия. В Америке процедура другая?

Да, в Соединенных Штатах она несколько иная. В первую очередь, американские выборы организуют отдельные штаты, и именно на уровне штатов утверждаются их результаты.

Единой Центральной избирательной комиссии, которая выполняла такие функции для всей страны, в США нет.

Поэтому я предполагаю, что Трамп, прежде всего, попытается влиять на утверждение результатов в тех округах, где демократы победят республиканцев.

Возможно, в одних штатах ему удастся добиться задержек, а в других нет. Но для создания политического кризиса не обязательно блокировать результаты по всей стране.

Достаточно, чтобы в определенном количестве округов возникли споры, которые окажут влияние на состав нового Конгресса и соотношение сил между партиями.

Если результаты выборов не утверждены, новоизбранный законодатель может столкнуться с препятствиями для участия в работе парламента.

Есть и другая процедурная изюминка. Члены Палаты представителей должны принять присягу, после чего могут полноценно выполнять свои полномочия.

Но в начале работы нового созыва Палата представителей сначала должна избрать спикера. Пока это не произошло, она не может перейти к обычной законодательной деятельности.

С трудностями во время избрания спикера американский Конгресс уже сталкивался. После выборов 2022 года республиканцы получили небольшое большинство в Палате представителей, но долго не могли договориться о кандидатуре руководителя.

Внутри самой Республиканской партии шла борьба, а демократы не поддерживали кандидатов своих оппонентов. Поэтому начало полноценной работы палаты затянулось.

Теперь представим, что подобные трудности возникнут не из-за обычных внутрипартийных споров, а в условиях сознательного политического противостояния вокруг результатов выборов.

Тогда задержки с утверждением отдельных результатов, избранием спикера и принесением присяги могут привести к серьезной блокировке работы Палаты представителей.

Существуют также вопросы организации работы Капитолия и обеспечения его безопасности. В условиях политического кризиса даже такие решения могут иметь значение.

Я думаю, что демократы понимают опасность такого сценария, поэтому уже сейчас готовятся к возможным попыткам воспрепятствовать началу работы нового Конгресса. Но, конечно, это только мое предположение, ведь свои планы они публично не раскрывают.

В Сенате также существует процедура принесения присяги новоизбранными сенаторами. Президентом Сената по должности является вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Поэтому я не исключаю, что в случае победы демократов могут возникнуть попытки затянуть процедуры, ссылаясь на якобы фальсификации или необходимость дополнительных расследований.

К примеру, если демократы получат дополнительные места в Сенате, но республиканцы начнут оспаривать результаты, могут возникнуть споры вокруг допуска отдельных новоизбранных сенаторов к работе.

Я не знаю, существует ли уже какой-либо конкретный план таких действий. Но считаю, что Трамп и его окружение будут искать любые возможности для политической и процедурной блокировки, если результаты выборов окажутся для них неблагоприятными.

Поэтому я ожидаю не просто сложный период после голосования. На мой взгляд, между 3 ноября и 3 января может развернуться очень острая борьба.

Для Трампа это вопрос фактически личного политического выживания. Если демократы получат контроль хотя бы над Палатой представителей, они смогут начать расследования, которых он больше всего опасается.

Я практически уверен, что одним из первых шагов новых наблюдательных и юридических комитетов станут вызовы на слушания Джареда Кушнера, Стива Уиткоффа и сыновей Трампа.

Министры и некоторые другие должностные лица могут пытаться обжаловать такие требования, ссылаясь на привилегии исполнительной власти, защищающие некоторые аспекты их общения с президентом.

Но для частных лиц такие доводы могут быть недоступны. Поэтому Кушнер, Виткофф и члены семьи президента могут оказаться перед необходимостью объясняться Конгрессу.

И именно этого, по моему мнению, Трамп постарается избежать любой ценой.

Есть и более широкое последствие выборов. Если республиканцы сохранят большинство в соответствующих палатах, они и дальше будут определять законодательную повестку дня.

К примеру, законопроект о поддержке Украины, который сейчас находится в Сенате, не рассматривается, поскольку руководство республиканцев не выносит его на голосование.

Если политический баланс не изменится, подобные законопроекты могут и дальше оставаться без рассмотрения.

Именно поэтому эти выборы имеют столь большое значение не только для США, но и Украины и других стран.

Риск нового штурма Капитолия

Если Трамп попытается заблокировать результаты выборов, демократы и их сторонники наверняка выступят в защиту голосования. Может ли это привести к массовым беспорядкам или даже гражданской войне в США?

На мой взгляд, события 6 января 2021 года уже были эпизодом открытого гражданского противостояния. И проблема гораздо глубже, чем один штурм Капитолия.

Еще в январе 2017 года, когда Трамп впервые стал президентом, известный американский журналист Карл Бернстайн говорил в эфире CNN, что Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии холодной гражданской войны.

С тех пор политический раскол в стране не исчез. И теперь, по моему мнению, он может привести к еще более опасным последствиям.

Я предполагаю, что Трамп способен предпринять крайние действия, если решит, что иначе не сможет остановить работу нового Конгресса и начало расследований.

Причем для него самое важное даже не избежать импичмента.

Конечно, если демократы обретут большинство в Палате представителей, они могут инициировать такую процедуру. Но для фактического отстранения президента необходимо 67 голосов в Сенате, и я сомневаюсь, что их удастся собрать.

Публичные слушания могут стать для Трампа серьезным ударом по репутации.

Во время первого президентского срока он уже пережил два импичмента. Но сейчас, по моему мнению, возникло гораздо больше вопросов к деятельности его администрации, членам семьи и бизнес-окружению.

И если подробности возможных злоупотреблений будут обсуждаться на открытых заседаниях Конгресса, о них узнают миллионы американцев.

Именно поэтому я не исключаю, что Трамп может попытаться организовать даже силовое противостояние, если сочтет это способом остановить расследование.

Это не значит, что подобный сценарий обязательно состоится. Но я считаю его возможным, если не найдется достаточно сильных политических и институциональных механизмов, способных остановить его.

На мой взгляд, нынешние промежуточные выборы могут стать самыми важными для США за последнее столетие. И значение будет иметь не только голосование, но и возможность защитить его результаты.

Если система сдержек и противовесов не будет восстановлена, а Конгресс останется полностью под контролем политической силы Трампа, я опасаюсь дальнейшего усиления авторитарных тенденций.

В таком случае республиканское большинство может начать принимать законы, которые будут формально выглядеть как обычные правовые нормы, но фактически будут создавать возможности для длительного удержания власти одной партией.

Я называю это узаконением беззакония. То есть ситуацией, когда законодательство используется не для защиты прав граждан, а для закрепления политической монополии.

В крайнем случае, это могло бы привести к установлению ультраправого авторитарного режима, где выборы будут оставаться формально, но реальная возможность сменить власть будет существенно ограничена.

Подобную модель мы видим в России, где власти также утверждают, что проводят выборы, хотя политическая конкуренция фактически уничтожена. Я не говорю, что Соединенные Штаты уже оказались в такой ситуации, но считаю опасным даже движение в этом направлении.

Поэтому период между 3 ноября и 3 января может быть очень напряженным. И я ожидаю, что борьба будет продолжаться не только вокруг результатов голосования, но и реальной возможности нового Конгресса начать работу.

В то же время возможно и несколько иное развитие событий. Если республиканцы потерпят серьезное поражение, часть представителей партии может начать дистанцироваться от Трампа.

Они будут видеть, что его политика ведет их к потере поддержки избирателей и будут пытаться спасти собственное политическое будущее.

Определенные признаки этого заметны уже сейчас. Недавно я смотрел дебаты кандидатов в Сенат в Айове, где одна из представительниц Республиканской партии фактически отрицала утверждение Трампа о причинах высоких цен на дизель.

Ранее этот политик поддерживала продолжение американской войны против Ирана и голосовала против попыток ее ограничить. Однако во время дебатов она была вынуждена признать, что украинские удары по российским НПЗ не являются причиной подорожания дизельного горючего в США.

В то же время она связала высокие цены с войной против Ирана, продолжение которой ранее поддерживала.

Это показательный момент. Даже республиканцы, ранее поддерживавшие политику Трампа, теперь вынуждены говорить вещи, противоречащие его заявлениям.

Они понимают, что избиратели все меньше верят объяснениям президента. Он может сохранять поддержку наиболее преданной части своего электората, но для победы на выборах этого недостаточно.

Поэтому результаты 3 ноября могут изменить не только баланс сил в Конгрессе, но положение Трампа внутри самой Республиканской партии.

Я ожидаю, что ближайшие месяцы будут очень сложными для американской политики. И решающим станет не только то, кого выберут американцы, но и то, смогут ли новоизбранные законодатели беспрепятственно начать работу и реализовать полномочия, предоставленные им избирателями.

Айзенберг о политике Трампа по отношению к России: смотрите видео