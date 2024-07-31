Методами не будет брезговать: как Трамп будет пытаться "потопить" Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп запускает рекламную кампанию, чтобы сдержать своего оппонента Камалу Харрис. Вполне вероятно, он будет давить на то, что его соперницей стала женщина.

Такое мнение 24 Канала высказал политолог Олег Лесной, отметив, что Трамп будет делать это не прямо, а опосредованно и методы не будет подбирать. В его предвыборной риторике это уже заметно.

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Что Трамп может использовать против Харрис

Бывший президент США может упрекнуть вице-президента Харрис, что у нее якобы нет опыта. Понятно, что это неправда, потому что она была сенатором, генеральным прокурором, поэтому имеет мощную базу, но Трамп все равно об этом скажет.

Он будет делать то, что любит: разбрасываться безосновательными обвинениями, давать эмоциональные оценки ее деятельности, связывать Харрис с неудачами Джо Байдена,

– отметил Олег Лесной.

Кроме этого, Трамп будет искать все возможные недостатки, в частности может обратить внимание на миграционную политику, за которую частично отвечала Харрис. Но этот вопрос является очень сложным и полностью решить проблему еще никому не удавалось.

Также может говорить, что Харрис якобы постоянно находилась в тени Байдена, поэтому ее никто не видел. Однако на самом деле вице-президент является главой Сената, который имеет право двух голосов. Мы видели, что там рассматривались важные международные вопросы, в частности выделение помощи Украине.

Зато Харрис может использовать против Трампа все то, в чем его команда когда-то обвиняла Байдена. Например, относительно возраста или состояния здоровья. Республиканцы будут пытаться этому противостоять. Более того, им придется перестроить свою кампанию,

– подчеркнул Олег Лесной.

У них все было создано против Байдена. Его изображали старым, немощным, а теперь новый кандидат моложе, чем сам Трамп на 19 лет. Поэтому в предвыборной гонке наконец-то появилась интрига.