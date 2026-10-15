Политика Трампа ведет республиканцев к катастрофе на выборах: анализ политолога

Действия Дональда Трампа в отношении Украины и уступки Кремлю приводят к расколу внутри Республиканской партии и грозят ей сокрушительным поражением на выборах в Конгресс США. В частности, даже известная сторонница Трампа Лора Лумер резко раскритиковала последние шаги Трампа.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала политолог Александр Леонов.

Почему позиция Трампа в отношении Украины возмущает республиканцев?

Александр Леонов подчеркнул, что позиция Дональда Трампа по Украине резко контрастирует с настроениями подавляющего большинства американских избирателей, что признают и сами республиканцы.

Один из сенаторов-республиканцев заявил, что это контрпродуктивно для партии, потому что поддержка Украины в американском обществе на данный момент достигает 70%. Если говорить об отношении к России, то здесь ситуация еще хуже: более 80% американцев считают Россию своим врагом и убеждены, что на нее нужно оказывать жесткое давление. Тем не менее Трамп делает совершенно иначе,

– подчеркнул эксперт.

Грозит ли республиканцам потеря Палаты представителей и Сената?

Политика лидера республиканцев ведет партию к сокрушительному поражению в законодательном органе США. Согласно текущим социологическим прогнозам, Демократическая партия имеет реальные шансы получить контроль над обеими палатами Конгресса.

По прогнозам, на которые ориентируются в США, скорее всего, демократы возьмут нижнюю палату Конгресса с перевесом примерно в 10 голосов – это будет ориентировочно 228 мест при необходимых 218. И это только начало. Что касается Сената, где будет переизбираться треть состава преимущественно в "красных" штатах, прогнозы указывают, что демократы могут получить большинство – 51 против 49 голосов. Это станет настоящей катастрофой для Трампа,

– пояснил аналитик.

Эксперт добавил, что симптоматичным является изменение настроений даже в традиционно консервативных штатах. В частности, в Техасе, где десятилетиями бесспорно побеждали республиканцы, социологические опросы фиксируют лидерство кандидата-демократа, а в ряде других округов преимущество оппонентов достигает 10%.

Какими могут быть последствия поражения для окружения Трампа?

Потеря Конгресса будет означать конец спокойной жизни как для самого Трампа, так и для его ближайшего окружения. Законодатели получат инструменты для инициирования расследований в отношении скандальных контактов представителей его команды с российскими чиновниками.

Политолог также обратил внимание на вероятные причины такого нелогичного и деструктивного поведения политика перед решающим голосованием:

Наиболее вероятной является версия, озвученная СМИ: Путин пообещал Трампу помочь сфальсифицировать выборы в Соединенных Штатах, чтобы обеспечить победу его партии. Вопрос в том, что Трамп в это поверил и действует настолько контрпродуктивно для Америки, республиканцев и для самого себя,

– отметил Александр Леонов.

Что стоит знать о предыстории этих выборов?

Стоит напомнить, что внутриполитическая борьба вокруг помощи Украине и противодействия агрессии РФ продолжается на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс США, где будут переизбирать весь состав Палаты представителей и треть Сената.

Ранее социологические институты неоднократно фиксировали, что попытки ослабить поддержку Киева в сфере безопасности вызывают сопротивление как среди умеренных республиканцев, так и среди независимых избирателей, от которых напрямую зависит победа Республиканской партии в колеблющихся штатах.