Изменится ли поддержка Украины от США после промежуточных выборов: объяснение эксперта

Украина пока не знает, чего ждать от промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 8 ноября. Ведь республиканцы имеют большие шансы получить большинство, что может грозить нам уменьшением помощи.

Нынешний Конгресс еще имеет время

Однако следует понимать, что само по себе 8 ноября не является решающей датой, ведь новый Конгресс вступит в силу и вступит в право законодательной деятельности уже в конце января следующего года. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Он отметил, что, как известно, нынешний Конгресс не только принял новый 12-миллиардный пакет помощи, но и запланировал к началу января принять еще один – уже на 50 миллиардов долларов. По прогнозам, это должно закрыть большинство потребностей Украины на весь 2023 год.

Как отметил Краев, действительно среди американцев есть обеспокоенность будущей поддержкой нашего государства. В частности, это волнует и так называемых умеренных республиканцев, которые не то чтобы против помощи Украине, но готовы к ее пересмотру и уменьшению, к более взвешенным, как они это называют, решениям.

"Даже если это не остановит общий поток, это может отразить инициативу у Конгресса. То есть, по сути, мы будем опираться только на те крупные пакеты помощи, которые нам выделят до начала января", - подчеркнул эксперт.

Именно поэтому и решено было запланировать этот пакет помощи на 50 миллиардов долларов, ведь нынешнее собрание Конгресса и хочет их предупредить. Это необходимо, чтобы у ленд-лиза, а этим инструментом сейчас владеет Байден, были деньги, и президенту США можно было не считаться с компоновкой, решением и позицией Конгресса по помощи Украине.

Поэтому американцы осознают эти проблемы, мы подчеркиваем эти проблемы, а значит мы можем их предупредить,

– подчеркнул Краев.

Что войдет в 50-миллиардный пакет помощи

Эксперт прокомментировал и заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая сказала, что эти 50 миллиардов долларов пойдут на гуманитарную поддержку украинцев. Он отметил, что нужно понимать, какой смысл американцы обычно вкладывают в такие слова, ведь гуманитарная помощь – довольно растяжимый вопрос.

Краев объяснил, что США пользовались подобными формулировками, объясняя и свое вмешательство на Ближнем Востоке и в Афганистане, и свою помощь союзникам. Они всегда говорили о защите демократии, гуманитарных ценностей, прав и свобод человека. И эта защита очень четко включала и военные наземные операции, и авиаподдержку, и поставку оружия, учебу и прочее.

Поэтому на этом этапе, пока эта помощь еще не приобрела определенные практические определения и конкретные решения, это заявление Пелоси нужно рассматривать скорее в идеологическом разрезе. То есть почему США поддерживают Украину? Потому что это защита основополагающих принципов и ценностей, на которых основаны Соединенные Штаты. Следовательно, с точки зрения идеологии и политической поддержки Украины это абсолютно правильное заявление.

Кроме того, если искать более конкретную причину того, почему выделенные 50 миллиардов вряд ли потратят только на гуманитарную помощь, следует посмотреть другие бюджеты, выделяемые США. Так становится ясно, что это слишком большая сумма исключительно для гуманитарных вопросов.

Будут ли США давить на Европу

Также Краев добавил, что с получением республиканцами большинства в Конгрессе, вполне возможно, что Байдену придется больше давить на Европу, чтобы и она активизировала поддержку Украины, потому что, мол, делает гораздо меньше. Это, по словам эксперта, будет действительно положительным сценарием для нашего государства.

В первую очередь это важно, потому что это уже не будет вопросом того, что американские демократы или даже республиканцы хотят давить на европейцев. Это будет означать общую бипартийную позицию США – ведь речь пойдет о демократическом президенте с потенциально республиканской Палатой представителей и потенциально уравновешенном Сенатом, и все они считают, что союзники должны делать больше.

Краев добавил, что и с точки зрения американской геополитики, и с точки зрения украинских интересов это абсолютно четкая и выверенная позиция. Потому что, по сути, это вопрос не только России и Украины, но и нового миропорядка.

"Мы переходим в новый этап холодной войны", когда обостряется противостояние не просто между Вашингтоном и Пекином. Мир делится на два лагеря. Условно - лагерь демократий, в котором сейчас Украина является форпостом и центральным игроком, и лагерь автократий, в который можем вписать Иран, Китай, и где-то со стороны России", – пояснил он.

Поэтому здесь на передний план выходит не то, что кто делает больше, а кто меньше, а то, что всем нужно объединиться против общего врага. Следовательно, возможное давление на Европу – это действительно вопрос стратегического характера, а не просто американские "хотелки".

Александр Краев о перспективах поддержки Украины США и Европой: смотрите видео

США продолжают передавать оружие Украине

Правительство США уже получило две системы противовоздушной обороны NASAMS , которые в скором времени должно передать Украине. По словам гендиректора компании-производителя этих ЗРК Грега Хейеса, NASAMS помогут украинским силам сбивать в небе как беспилотники, так и баллистические ракеты и истребители.

Кроме того, по данным издания Reuters, Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Украину системы ПВО Hawk . Для этого администрация Байдена может воспользоваться программой президентского списания.