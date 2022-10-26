Нинішній Конгрес ще має час

Однак слід розуміти, що саме по собі 8 листопада не є вирішальною датою, адже новий Конгрес набере чинності та вступить у право законодавчої діяльності вже наприкінці січня наступного року. Про це 24 каналу розказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Він наголосив, що, як відомо, теперішній Конгрес не лише прийняв новий 12-мільярдний пакет допомоги, а й запланував на початок січня прийняти ще один – вже на 50 мільярдів доларів. За прогнозами це має закрити більшість потреб України на весь 2023 рік.

Як зауважив Краєв, дійсно серед американців є занепокоєння щодо майбутньої підтримки нашої держави. Зокрема це хвилює і так званих поміркованих республіканців, які не те щоб проти допомоги Україні, але готові до її перегляду та зменшення, до більш виважених, як вони це називають, рішень.

"Навіть якщо це не зупинить загальний потік, це може відбити ініціативу у Конгресу. Тобто по суті ми будемо опиратися лише на ті великі пакети допомоги, які нам виділять до початку січня", – наголосив експерт.

Саме тому і було вирішено запланувати цей пакет допомоги на 50 мільярдів доларів, адже нинішнє зібрання Конгресу і хоче їх попередити. Це необхідно, аби в ленд-лізу, а цим інструментом зараз володіє Байден, були гроші, і президенту США можна було не зважати на компонування, рішення і позицію Конгресу щодо допомоги Україні.

Тому американці усвідомлюють ці проблеми, ми наголошуємо на цих проблемах, а значить ми можемо їх попередити,

– підкреслив Краєв.

Що ввійде в 50-мільярдний пакет допомоги

Експерт прокоментував і заяву спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яка сказала, що ці 50 мільярдів доларів підуть на гуманітарну підтримку українців. Він зауважив, що потрібно розуміти, який сенс американці зазвичай вкладають у такі слова, адже гуманітарна допомога – це доволі розтяжне питання.

Краєв пояснив, що США користувалися подібними формулюваннями, коли пояснювали і своє втручання на Близькому Сході та в Афганістані, і свою допомогу союзникам. Вони завжди говорили про захист демократії, гуманітарних цінностей, прав і свобод людини. І цей захист дуже чітко включав і військові наземні операції, і авіапідтримку, і постачання зброї, навчання та інше.

Тому на цьому етапі, поки ця допомога ще не набула певних практичних окреслень і конкретних рішень, цю заяву Пелосі потрібно розглядати радше в ідеологічному розрізі. Тобто, чому США підтримують Україну? Тому що це захист основних принципів і цінностей, на яких засновані Сполучені Штати. Відтак, з точки зору ідеології та політичної підтримки України, це – абсолютно правильна заява.

Крім того, якщо шукати більш конкретну причину того, чому виділені 50 мільярдів навряд чи витратять лише на гуманітарну допомогу, слід подивитися на інші бюджети, які виділяють США. Так стає зрозуміло, що це занадто велика сума для виключно гуманітарних питань.

Чи будуть США тиснути на Європу

Також Краєв додав, що з отриманням республіканцями більшості у Конгресі, цілком можливо, що Байдену доведеться більше тиснути на Європу, аби й вона активізувала підтримку України, бо, мовляв, робить значно менше. Це, за словами експерта, буде дійсно позитивним сценарієм для нашої держави.

Насамперед це важливо, тому що це вже не буде питанням того, що американські демократи чи навіть республіканців хочуть тиснути на європейців. Це означатиме загальну біпартійну позицію США – адже мова йтиме про демократичного президента із потенційно республіканською Палатою представників та потенційно врівноваженим Сенатом, і всі вони вважають, що союзники мають робити більше.

Краєв додав, що і з погляду американської геополітики, і з погляду українських інтересів це – абсолютно чітка та вивірена позиція. Тому що по суті це питання не лише Росії та Україні, а й нового світопорядку.

"Ми переходимо в новий етап “холодної війни”, коли загострюється протистояння не просто між Вашингтоном і Пекіном. Світ ділиться на два табори. Умовно – табір демократій, у якому зараз Україна є форпостом і центральним гравцем, і табір автократій, в який можемо вписати Іран, Китай, і десь збоку Росію", – пояснив він.

Тому тут на передній план виходить не те, що хтось робить більше, а хтось менше, а те, що всім потрібно об'єднатися проти спільного ворога. Відтак, можливий тиск на Європу – це насправді питання стратегічного характеру, а не просто американські "хотілки".

Олександр Краєв про перспективи підтримки України США та Європою: дивіться відео

США продовжують передавати зброю Україні

Уряд США вже отримав дві системи протиповітряної оборони NASAMS, які незабаром має передати Україні. За словами гендиректора компанії-виробника цих ЗРК Грега Хейєса, NASAMS допоможуть українським силам збивати у небі як безпілотники, так і балістичні ракети та винищувачі.

А крім того, за даними видання Reuters, Сполучені Штати розглядають можливість відправити в Україну системи ППО Hawk. Для цього адміністрація Байдена нібито може скористатися програмою президентського списання.