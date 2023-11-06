Говорит только то, что ему нравится: каковы риски того, что Трамп может стать президентом США

В следующем году в США должны пройти президентские выборы. Одни из главных конкурентов – действующий глава страны Джо Байден и Дональд Трамп, который в последнее время пытается активно выступать на политической арене.

Последние опросы свидетельствуют, что 5 из 6 основных штатов поддерживают Трампа. Но здесь есть определенный нюанс. О нем 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Шансы Трампа

Ранее Дональд Трамп заявлял, что может за 24 часа прекратить войну. Владимир Зеленский пригласил его в Украину и отметил, что ему нужно 24 минуты, чтобы объяснить, что Трамп не сможет этого сделать.

"Есть сомнения, что Трамп приедет в Украину. Это не укладывается в его агрессивно-популистский образ. Он говорит то, что ему нравится. Он предлагает быстрые решения: "Я бы за 24 часа закончил войну". Но как именно? Он хотел отдать Путину то, что тот оккупировал и все", – объяснил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о шансах Дональда Трампа на выборах: смотреть видео

Впрочем, опрос, которй был недавно проведенный, демонстрирует обратные цифры. В 5 из 6 ключевых штатов Байден проигрывает Трампу с разницей от 3 до 10%.

Результаты опроса в штатах / Скриншот с видео

"Тенденция по опросу – там был фокус сделан на экономический показатель. А так всегда бывает, когда в США люди считают, что эти плохо справились, пусть республиканцы докажут, что могут", – объяснил Тизенгаузен.

По его словам, сейчас ключевая проблема Байдена – возраст. Хотя Трамп всего на несколько лет младше его, но выглядит более живо в глазах потенциальных избирателей.

Около 70% считают, что он (Байден – 24 Канал) уже в очень почтенном возрасте. Но это не предвыборная социология. Это базовые опросы. К тому же над Трампом еще не было суда, где ему могут дать реальный срок,

– добавил политтехнолог.

Напомним, в конце сентября суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа ответственен в гражданском деле по мошенничеству. А раньше его подозревали в преувеличении состояния на миллиарды долларов за 1 год.

Шансы Трампа: основные новости