Результаты “праймериз” поставят точку в битве Никки Хейли и Дональда Трампа. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

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Почему Трампу разрешили баллотироваться

Все прогнозы показывают, что Хейли проигрывает Трампу в каждом из этих штатов. Единственным фактором, который мог затормозить весь процесс, было решение суда. Однако Верховный суд США 4 марта отменил решение штата Колорадо о запрете Трампу участвовать в предвыборной гонке. Бывший президент США может снова баллотироваться.

Колорадо – одним из трех штатов, где Трампа признали таким, что не имеет права баллотироваться на второй срок. Его обвиняют в подстрекательстве к свержению режима. Сейчас юристы оспаривают все эти решения.

То, что Верховный суд США возобновит участие Трампа в праймериз в Колорадо было ожидаемым решением. Многие эксперты и конституционалистов утверждали, что мы будем иметь ситуацию, когда суд не будет брать на себя ответственность выбирать то, что должны сделать избиратели,

– сказал политолог.

Верховный суд Колорадо принял решение на фоне 14-й поправки к конституции, согласно которой, причастным к мятежу лицам запрещено занимать государственные должности. Однако случай Трампа стал исключением.

Учитывая то, что в американской истории было немного лиц, которым инкриминировали подстрекательство к свержению режима, то это большой прецедент,

– заметил Шеренговский.

Вероятнее всего, такие аргументы будут использованы не только в случае Колорадо, но и в любых других штатах, которые инкриминировали Трампу попытку свержения режима, когда он был в статусе президента США.

"Это дает карт-бланш его адвокатам, которые разблокируют все подобные решения и Трамп будет иметь золотой билет, потому что все опросы показывают, что он будет побеждать в борьбе на номинацию от республиканцев. Нет ни одного лица, которое могло бы его остановить", – добавил политолог.

Что будет делать Хейли

Вполне возможно, что после супервторника Ники Хейли снимет свою кандидатуру, несмотря на обещания, что будет бороться до конца. Вероятнее всего, результаты будут с большим отрывом, ведь даже в самых либеральных штатах разрывы более чем на треть, а в некоторых – прогнозируется более 80%.

"Здесь уже просто не будет смысла и логики тратить средства на кампанию, которая ни к чему не приведет. Огромное количество партийцев Республиканской партии также видит нового босса в Трампе", – считает Шеренговский.

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