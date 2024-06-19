Кулеба заявил, что Украина готова "строить мосты" с Трампом и другими с одной оговоркой

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет работать с администрацией Трампа, если он победит на выборах президента США.

Министр иностранных дел Украины объяснил, что страна строит дипломатические мосты со всеми политическими силами.

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Украина готова работать с Трампом

По словам Кулебы, эти мосты строятся с одной оговоркой – "что они открыто и безусловно не разговаривают согласно путинским нарративам".

Мы будем уважать выбор американского народа, мы будем работать с администрацией Трампа, если он выиграет,

– заявил глава МИД.

Кулеба также напомнил, что весной Трамп сначала выступал против пакета дополнительной помощи Украине. В то же время впоследствии экс-президент США все же не оппонировал этому решению и Конгресс одобрил дополнительные 60 миллиардов долларов помощи.

По словам министра, еще одним примером являются Нидерланды, где на выборах победили партия, которая выступала против военной помощи Украине. Однако будущая коалиция в этой стране решила и дальше поддерживать Украину.

Все жаловались, что Нидерланды повернутся спиной к Украине, но этого не случилось, новая коалиция была сформирована и поддержка Украине снова подтверждена в коалиционном соглашении. Пессимизм – это безответственная вещь для министра, чья страна в войне,

– подытожил Кулеба.

Выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Недавно также стало известно, что Байден и Трамп договорились о правилах дебатов, которые должны состояться 27 июня.