Трампа могут заставить возобновить помощь Украине: Свитан объяснил, что изменят выборы в США

После выборов в Конгресс США 3 ноября вопрос о военной помощи Украине может получить новый импульс. Демократы рассчитывают укрепить свои позиции в Вашингтоне, а среди возможных изменений обсуждают пересмотр американских расходов на войну с Ираном и поддержку Израиля.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, как смена большинства в Конгрессе может повлиять на поставки американского оружия. Он также рассказал, почему результаты голосования могут отразиться не только на помощи Украине, но и на доходах России от продажи нефти.

Конгресс может ограничить решения Трампа

В Соединенных Штатах приближаются промежуточные выборы, которые определят новый баланс сил между президентом и законодателями. По прогнозу Свитана, у демократов высокие шансы получить большинство в Палате представителей, тогда как борьба за контроль над Сенатом остается значительно сложнее.

Эксперт пояснил, что на этих выборах переизбираются лишь около трети сенаторов. Из-за этого даже в случае успеха демократов в нижней палате республиканцы могут сохранить контроль над верхней, а Дональд Трамп не лишится всех политических рычагов.

В то же время смена большинства в Палате представителей откроет для оппонентов президента возможность более активно контролировать деятельность его администрации. В частности, законодатели смогут поднимать вопросы о возможных коррупционных нарушениях и требовать объяснений по поводу решений Белого дома.

Палату представителей он практически на сто процентов теряет. И вот здесь есть плюс. Почему? Потому что именно в Палате представителей могут инициировать расследования по поводу коррупции и действий администрации. Трампу здесь точно могут создать серьезные проблемы,

– пояснил Свитан.

Для Украины политические изменения в Вашингтоне могут иметь практическое значение. Военная поддержка зависит не только от готовности американских политиков выделять средства, но и от того, кто принимает окончательное решение о выполнении соответствующих программ.

Свитан считает, что двухпартийная поддержка Украины может позволить Конгрессу закреплять необходимые решения в законах. При таком подходе у администрации Трампа будет меньше возможностей самостоятельно задерживать или блокировать выполнение утвержденных обязательств.

Двухпартийная поддержка Украины со стороны американского истеблишмента дает возможность надеяться, что такие законы, как санкции Грэма, не будут отдаваться на усмотрение самого Трампа. Они будут приниматься в качестве законов, обязательных к исполнению,

– подчеркнул военный эксперт.

Подобный механизм уже применялся в отношении поставок американского вооружения Украине. Свитан напомнил о решении Конгресса, которое обязывало Трампа передать украинской армии противотанковые комплексы Javelin еще до начала полномасштабного вторжения России.

Он надеется, что такой подход можно будет использовать и для новых программ оборонной поддержки. В то же время для принятия соответствующих законов потребуется достаточное количество голосов, а возможное сохранение республиканского большинства в Сенате останется важным фактором.

Изменения на Ближнем Востоке могут ударить по России

Военная помощь Украине также связана с распределением американских расходов на другие международные конфликты. В США все активнее обсуждают финансирование операций против Ирана и дальнейшую поддержку Израиля, особенно с учетом продолжения боевых действий в Газе.

Демократы могут потребовать пересмотра соответствующих бюджетных программ после выборов. Среди возможных последствий рассматривается сокращение расходов на ближневосточное направление, что создало бы дополнительное пространство для обсуждения помощи Украине.

Бюджет, связанный с поддержкой Израиля, будут сокращать. И тогда у Израиля будет гораздо меньше возможностей на Ближнем Востоке поднимать цену на нефть. А для кого она поднимается? Для Трампа и для Путина,

– заявил полковник запаса.

Рост цен на нефть из-за боевых действий на Ближнем Востоке имеет значение для российской экономики. Москва продолжает получать доходы от продажи энергоносителей, которые позволяют поддерживать военные расходы и финансировать производство вооружений.

Высокие цены также могут быть выгодны американским нефтедобывающим компаниям. Однако для Украины важнее то, что дополнительные поступления в российский бюджет помогают Кремлю продолжать войну.

Цена на нефть, которая сейчас поднялась из-за войны против Ирана, дает российской экономике возможность более или менее вести боевые действия. Они даже приободрились. Этот вопрос может быть решен после выборов,

– предположил Свитан.

При этом возможное перенаправление американских средств на поддержку Украины будет зависеть от решений нового состава Конгресса. Сокращение расходов на другие военные программы само по себе еще не означает автоматического увеличения помощи Киеву.

Свитан связывает свои надежды прежде всего с укреплением позиций законодателей, готовых поддерживать Украину независимо от желаний американского президента. Если Конгресс сможет принимать обязательные к исполнению решения о поставках оружия и санкциях против России, администрации Трампа придется учитывать их при формировании дальнейшей политики.



Свитан о помощи Украине после 3 ноября: смотрите видео