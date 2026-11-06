"Трамп превратился в хромающую утку": Шейтельман о разгроме республиканцев и угрозе для Европы

Поражение республиканцев на выборах в США может существенно ограничить власть Дональда Трампа. Михаил Шейтельман объяснил, что ждет президента, почему проиграл Илон Маск и какие угрозы возникают для Европы.

Промежуточные выборы в Конгресс США обернулись тяжелым поражением для республиканцев и Дональда Трампа, который еще недавно рассчитывал сохранить политический контроль над Вашингтоном. По предварительным результатам, демократы получили возможность контролировать обе палаты Конгресса, что может существенно ограничить влияние американского президента в последние два года его каденции.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в авторском обзоре, публикуемом 24 Каналом, проанализировал причины поражения Трампа и возможные последствия для его политического окружения. Он также объяснил, как новая расстановка сил в США может повлиять на поддержку Украины и Израиля, переговоры с Россией и безопасность европейских стран.

Трамп превратил выборы в референдум о себе

Поражение республиканцев на промежуточных выборах стало одним из самых тяжелых для действующего президента США за последние десятилетия. Такой вывод сделал обозреватель CNN Стивен Коллинсон, чью аналитическую колонку рассмотрел Шейтельман.

Американские избиратели получили возможность оценить первые два года второго президентского срока Трампа. Среди причин недовольства были рост стоимости жизни, война с Ираном, коррупционные скандалы вокруг администрации и попытки президента расширить собственные полномочия.

В то же время перед голосованием существовали опасения, что Трамп может отказаться признавать неблагоприятные результаты и попытается их оспорить. Шейтельман вспомнил, что ранее уже предполагал иное развитие событий.

Я говорил, что Трамп ничего не будет делать. Ему через два года на пенсию, он не может себе этого позволить. И посмотрите: он ничего не стал делать. Все признал,

– отметил Шейтельман.

После объявления результатов американский президент начал давать интервью СМИ и заявил о готовности сотрудничать с демократами. Это заметно отличалось от его прежней риторики, когда он называл политических оппонентов коммунистами и угрозой для Соединенных Штатов.

Политтехнолог сравнил такое поведение с предыдущими решениями Трампа в отношении Украины. После конфликта с Зеленским в феврале 2025 года американский президент впоследствии вернулся к обсуждению сотрудничества и экономических соглашений.

Он использует все, что может, чтобы победить соперников. Любые грязные приемы. Но если не получилось, он готов с ними сотрудничать. Как это было и с нами,

– пояснил политтехнолог.

Предвыборная кампания республиканцев в значительной степени строилась вокруг личности Трампа. Он проводил многочисленные митинги, убеждал американцев в наступлении нового золотого века и поддерживал кандидатов даже в традиционно консервативных регионах.

Однако рост цен на топливо и повседневные расходы противоречили оптимистическим заявлениям Белого дома. Не сработали и попытки республиканцев изменить границы избирательных округов в свою пользу с помощью джерримендеринга.

Особенно показательными стали результаты в Техасе и Айове, где демократы смогли одержать важные победы. По оценке Коллинсона, которую привел Шейтельман, Трамп собственноручно превратил выборы в проверку своей популярности, а республиканцы заплатили за это потерей политических позиций.

Новый Конгресс готовит проблемы для Белого дома

Демократическое большинство может существенно изменить работу американской власти. Конгресс получит больше возможностей контролировать администрацию Трампа, проводить парламентские слушания и расследовать решения президента и его ближайшего окружения.

Среди возможных направлений проверок – война с Ираном, деятельность должностных лиц Белого дома, коррупционные скандалы и коммерческие проекты, благодаря которым могло увеличиваться личное состояние президента. Новый состав Сената также будет влиять на утверждение министров и возможных кандидатов в Верховный суд США.

В истории Соединенных Штатов уже были случаи, когда президенты теряли поддержку Конгресса в середине своего срока. Барак Обама столкнулся с тяжелым поражением демократов в 2010 году, Джордж Буш-младший – в 2006-м, а Билл Клинтон – в 1994-м.

Однако политический образ Трампа в значительной степени построен на убеждении, что он всегда побеждает. Именно поэтому нынешнее поражение может оказаться для него особенно болезненным.

Для себя, мне кажется, Трамп все понял. Он будет говорить что угодно, но, думаю, сам осознает, что произошло. Это его грандиозный политический просчет,

– отметил Шейтельман.

В колонке CNN американского президента назвали "хромой уткой". В то же время обозреватель предупредил, что непредсказуемый характер Трампа не позволяет ожидать от него обычной для такого положения политической сдержанности.

До начала работы нового состава Конгресса у президента еще будет некоторое время для реализации своих планов. Из-за этого могут обостриться споры вокруг бюджета, войны с Ираном и распределения полномочий между Белым домом и законодательной властью.

Изменения коснутся и будущего самой Республиканской партии. Джей Ди Венс, которого считали одним из наиболее вероятных политических преемников Трампа, может столкнуться с необходимостью дистанцироваться от президента.

В то же время Марко Рубио потенциально способен попытаться сформировать новую коалицию между сторонниками MAGA и традиционными республиканцами. Среди других возможных претендентов на президентскую номинацию Шейтельман упомянул Рона Десантиса.

Демократам, в свою очередь, придется отвечать за собственные решения. Обретя большее влияние в Конгрессе, они уже не смогут объяснять все экономические проблемы исключительно политикой республиканцев.

Ни одна политическая победа не бывает вечной, ни одно большинство не сохраняется навсегда. И ни один президент, каким бы могущественным он себя ни считал, не является непобедимым,

– процитировал Шейтельман вывод обозревателя CNN.

Политтехнолог обратил внимание, что еще в 2024 году Трамп совершил одно из самых успешных политических возвращений в американской истории. Спустя два года та самая партия, которую он перестроил под себя, потерпела масштабное поражение.

Маск потратил сотни миллионов на поражение республиканцев

Одним из крупнейших финансовых сторонников Трампа остается Илон Маск. После президентских выборов 2024 года миллиардер праздновал победу республиканцев и публично заявлял о начале новой политической эпохи.

Шейтельман вспомнил, как Маск вышел на сцену во время празднования победы Трампа и воскликнул по-английски, что именно так выглядит настоящая победа. Политтехнолог обратил внимание на разницу между словами win и victory.

Первое означает выигрыш в конкретном соревновании, после которого могут быть новые победы и поражения. Второе часто используется в значении большой исторической победы, которая окончательно меняет ситуацию.

Я тогда сказал Маску: это не victory, это win. Вы выиграли выборы, но через четыре года будет следующий президент. А оказалось, что все произошло гораздо быстрее – уже через два года,

– рассказал Шейтельман.

По данным, приведенным политтехнологом, на поддержку президентской кампании Трампа в 2024 году Маск потратил примерно 290 миллионов долларов. Во время нынешних промежуточных выборов его расходы на республиканцев, по этой оценке, достигли 446 миллионов долларов.

Эту сумму Шейтельман сравнил с примерной стоимостью 150 ракет для Patriot, которые нужны Украине для защиты от российских атак. В то же время политические инвестиции Маска не помогли республиканцам удержать большинство.

Самый богатый человек в мире совершил худшую политическую инвестицию в истории человечества. Политических инвестиций такого масштаба еще не было. И это сделал Илон Маск – и проиграл,

– подчеркнул политтехнолог.

Дополнительные проблемы для миллиардера может создать новый Конгресс. Шейтельман предположил, что демократы будут инициировать расследования, касающиеся деятельности Маска и его сотрудничества с администрацией Трампа.

Потерпели поражение и отдельные республиканские политики, которые ранее поддерживали Украину, но впоследствии изменили позицию. Среди них – конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартац, которая в 2024 году голосовала против пакета американской помощи Киеву.

По предварительным результатам, приведенным Шейтельманом, Спартац уступала демократу Джей Ди Форду. После подсчета 93% бюллетеней Форд набирал примерно 51% голосов, а Спартац – 48%.

Политтехнолог также обратил внимание на интервью Трампа телеканалу Fox News. Американский президент признал, что удивлен результатами голосования, ведь ожидал лучшего выступления республиканцев.

Однако особенно показательной Шейтельман считает формулировку президента. Трамп сказал, что думал, будто "они выступят лучше", использовав третье лицо вместо того, чтобы говорить о собственной политической команде.

Они, а не мы. Понимаете, он не готов признавать поражение. Когда победа, он первый с большой ложкой, а когда поражение – это уже они, республиканцы. Он здесь ни при чем,

– иронизировал Шейтельман.

Такая реакция, по мнению политтехнолога, демонстрирует попытку президента переложить ответственность на кандидатов своей партии. В то же время именно Трамп играл главную роль в кампании и лично поддерживал многих республиканцев, которые проиграли выборы.

Встреча в Белом доме может помочь Кремлю

После выборов в США внимание Шейтельмана привлекла и активность первой леди Мелании Трамп. 4 ноября Владимир Зеленский наградил ее орденом княгини Ольги I степени за вклад в гуманитарную поддержку Украины и помощь детям, пострадавшим от российской агрессии.

На 5 ноября в Белом доме запланировано мероприятие, связанное с гуманитарными договоренностями в отношении жителей Олешек. Среди ожидаемых участников – представители Украины и России, в частности уполномоченные по правам человека.

Политтехнолог не возражает против контактов омбудсменов, поскольку их работа предполагает взаимодействие для возвращения людей и решения гуманитарных проблем. Однако сообщения о возможном присутствии политических представителей вызвали у него гораздо большее беспокойство.

В частности, среди вероятных участников называли Давида Арахамию и руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Шейтельман опасается, что их совместное появление перед камерами может быть использовано Кремлем.

Если наши политики окажутся на одной фотографии с Кириллом Дмитриевым, это фактически будет означать возвращение России на политическую арену. Зачем тогда министру иностранных дел Германии отказываться фотографироваться с Лавровым?

– возмутился Шейтельман.

После начала полномасштабного вторжения представители ряда западных стран избегают совместных фотографий с российскими высокопоставленными чиновниками. Поэтому даже формальное присутствие украинских политиков рядом с представителями Кремля может создать нежелательный информационный эффект.

Шейтельман также поставил под сомнение уместность торжественного формата мероприятия. Хотя помощь гражданским лицам с временно оккупированных территорий является важным гуманитарным результатом, ситуация в Украине остается чрезвычайно сложной из-за российских обстрелов.

Устраивать бал в Белом доме, когда значительная часть Украины сидит без света, тепла и воды? Вы серьезно? Когда дети учатся в подземных школах, а нормальной жизни у людей нет?

– спросил политтехнолог.

По его мнению, гораздо уместнее была бы встреча Мелании Трамп непосредственно со спасенными украинцами. Такое мероприятие можно было бы провести на подконтрольной Украине территории, где находятся эвакуированные люди.

Главной целью подобных инициатив Шейтельман считает помощь пострадавшим от российской агрессии. Зато участие российских политических представителей в публичной церемонии может отвлечь внимание от гуманитарного результата и дать Кремлю возможность продемонстрировать свое возвращение к международным контактам.

Новый Конгресс создает проблемы для Нетаньяху

Изменение политического баланса в Вашингтоне может повлиять не только на Украину, но и на Израиль. Шейтельман считает, что наибольшие трудности ждут прежде всего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который в значительной степени связал свою политику с личной поддержкой Дональда Трампа.

По словам политтехнолога, накануне голосования Трамп неожиданно заявил о намерении прекратить американскую военную помощь Израилю. Речь шла примерно о 4 миллиардах долларов в год, которые страна получала на протяжении десятилетий.

Существующие договоренности предусматривали продолжение такой поддержки до 2028 года. Однако американский президент заявил, что уже в 2027-м Израиль якобы не будет нуждаться в соответствующих средствах.

Шейтельман сравнил ситуацию с опытом Украины, которая также сталкивалась с невыполнением или пересмотром американских обязательств в сфере безопасности. Среди примеров он упомянул Будапештский меморандум и последующие договоренности о гарантиях безопасности.

Трамп решил расторгнуть свою договоренность и отказаться от американских гарантий безопасности Израилю. Мы это тоже проходили в Украине. Нам также обещали гарантии, а потом просто от них отказывались,

– отметил Шейтельман.

Дополнительные трудности могут возникнуть из-за позиции нового состава Конгресса. Часть демократов критически относится к военным операциям Израиля в секторе Газа и выступает за ограничение поставок отдельных видов американского вооружения.

Среди представителей такого политического крыла Шейтельман назвал Абдула Эль-Сайеда из Мичигана, который резко критиковал действия израильского правительства и американскую военную поддержку.

В то же время ранее помощь Израилю в основном опиралась на двухпартийную поддержку. И демократы, и республиканцы считали страну важным союзником США, независимо от того, кто возглавлял израильское правительство.

Политтехнолог предположил, что Нетаньяху ослабил этот принцип, сделав ставку на личную дружбу с Трампом. Американский президент, по словам Шейтельмана, даже связывал дальнейшую поддержку Израиля в войне против Ирана с переизбранием Нетаньяху.

Подобная зависимость от конкретных политиков создает риски и для Украины. Ведь смена партийного большинства в Вашингтоне не должна автоматически означать изменение отношения США к государствам, нуждающимся в помощи.

Я не хочу, чтобы демократы поддерживали Украину потому, что они демократы, а республиканцы – Израиль потому, что они республиканцы. Я хочу, чтобы они поддерживали наши страны потому, что это соответствует американским ценностям,

– подчеркнул Шейтельман.

Он выступает за сохранение двухпартийной поддержки обоих государств, чтобы предстоящие президентские выборы в США не становились для них постоянным источником неопределенности. По его мнению, долгосрочные отношения с Вашингтоном должны опираться на общие интересы и ценности, а не на личные симпатии американского президента.

Трамп обещает мир, а Лукашенко вновь прогнозирует окончание войны

Следующим важным международным вопросом станут переговоры между Украиной и Россией, запланированные на 10–11 ноября в Абу-Даби. Дональд Трамп заявил, что оптимистично оценивает перспективы дипломатических контактов и считает обе стороны готовыми к достижению договоренностей.

В то же время в Москве продолжают надеяться на американское посредничество. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что Трамп и в дальнейшем будет прилагать усилия для завершения войны.

Однако Шейтельман не видит признаков готовности России к реальным уступкам. Он также обратил внимание, что после поражения республиканцев политические возможности Трампа существенно меняются.

Трамп говорит, что обе стороны готовы сказать: давайте договариваться. Вот что-то он видит из своего Белого дома, чего я вплотную не вижу. Какие стороны? К чему они готовы?

– спросил политтехнолог.

Москва в течение длительного времени пытается использовать переговорный процесс, не прекращая боевых действий. Шейтельман предположил, что теперь Кремлю будет сложнее рассчитывать на новые уступки со стороны американской администрации, поскольку Трампу придется больше учитывать мнение Конгресса.

Параллельно очередной прогноз скорого завершения войны сделал Александр Лукашенко. 3 ноября он заявил, что боевые действия могут закончиться в течение ближайших месяцев.

Шейтельман проанализировал предыдущие заявления белорусского диктатора и напомнил, что подобные обещания звучали еще до начала полномасштабного вторжения. В частности, 6 февраля 2022 года Лукашенко утверждал, что возможная война России против Украины продлится максимум три-четыре дня.

В марте того же года он говорил о скором завершении вторжения, а в мае уверял, что США и Великобритания могут остановить боевые действия за неделю. Позже подобные прогнозы повторялись в 2023, 2025 и 2026 годах.

Девять раз сказал – ни разу не сбылось. Но однажды Лукашенко сделал прогноз, который сбылся абсолютно точно. В октябре 2024 года он заявил, что война не закончится в 2024-м. И действительно не закончилась,

– иронизировал Шейтельман.

По подсчетам политтехнолога, из десяти рассмотренных прогнозов Лукашенко сбылся только вот тот, в котором он отрицал возможность скорого завершения войны. Остальные заявления о скором мире не соответствовали дальнейшему развитию событий.

Гораздо более важной Шейтельман считает реальную ситуацию на фронте. По состоянию на 4 ноября продолжался 1715-й день полномасштабного вторжения, а суточные потери российской армии, по приведенным им украинским данным, составляли примерно 2180 военнослужащих.

Совокупные российские потери приближались к 1,6 миллиона человек. В то же время украинские военные продолжали наносить удары по объектам на территории России, в частности по ее промышленной и логистической инфраструктуре.

Украинские удары выводят из строя российскую нефтепереработку

4 ноября стало известно о пожаре на складском комплексе "Ozon" в российском Адыгейске. Сообщалось о значительном возгорании и частичном обрушении крыши здания.

Шейтельман напомнил, что ранее пожары возникали и на других объектах этой компании в России. Среди них он упомянул склады в Омске, Саратове, Таганроге Ростовской области и Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Однако гораздо более важными для российской экономики остаются удары по нефтеперерабатывающим предприятиям. Украинские атаки последних дней охватили сразу несколько объектов, обеспечивающих производство топлива и других нефтепродуктов.

По оценке аналитиков Dnipro OSINT, которую привел Шейтельман, за четыре дня украинских ударов была выведена из строя значительная часть мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли.

За четыре дня ударов по НПЗ, которые мы наносили перед американскими выборами, 16% нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя. Шестнадцать процентов первичной и вторичной переработки нефти,

– подчеркнул Шейтельман.

Речь идет об оборудовании, необходимом для различных этапов переработки сырья. Повреждение таких установок может повлиять на производство бензина, дизельного топлива и других видов топлива, а также на возможности предприятий быстро возобновить работу.

Шейтельман также упомянул удар по военному аэродрому в Гвардейском. На обнародованных кадрах были видны огонь и дым, однако конкретные результаты атаки, по его словам, оставались неясными.

Политтехнолог рассматривает продолжение украинских ударов по российской инфраструктуре как важный фактор ослабления возможностей Кремля вести войну. В то же время российская агрессия создает все больше рисков не только для Украины, но и для других европейских государств.

Калининградская область может стать источником новой угрозы

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о предотвращении возможной провокации вблизи границы с российской Калининградской областью. Вскоре после полуночи польские пограничники заметили подозрительную активность в районе города Семпополь в Варминско-Мазурском воеводстве.

По сообщению польской стороны, недалеко от границы находились люди с фонариками. Пограничная служба оперативно задействовала необходимые силы, после чего подозрительные лица не смогли пересечь территорию Польши.

Инцидент произошел после предупреждения союзников по НАТО о возможной диверсии или провокации на польско-российской границе в первых числах ноября. В связи с этим Варшава заранее усилила охрану соответствующего участка.

Шейтельман связал этот случай с более широкими рисками российской агрессии против Европы. Он напомнил о позиции бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который ранее выражал обеспокоенность по поводу возможности будущей войны России с европейскими государствами.

Я тоже считаю, что если Путин выживет, эта война абсолютно неизбежна. И такие действия на границе, к сожалению, показывают, куда мы постепенно движемся,

– заявил Шейтельман.

Особое внимание он уделил географическому положению Калининградской области. Российский анклав расположен между Польшей и Литвой, имеет выход к Балтийскому морю, а в Балтийске находится одна из основных баз Балтийского флота России.

Из этого региона российские войска потенциально могут угрожать сухопутным территориям Польши и Литвы. Морские возможности позволяют рассматривать и угрозы для польских портов Гданьска, Гдыни и Сопота, литовской Клайпеды и шведского острова Готланд.

Политтехнолог обратил внимание на неоднократные заявления Владимира Путина, Сергея Лаврова и других российских чиновников о возможном применении ядерного оружия в ответ на угрозу Калининградской области.

По его мнению, такие угрозы могут преследовать превентивную цель: заранее удержать НАТО от ответных действий в случае новой российской агрессии.

Они говорят, что нанесут ядерный удар, если Европа вторгнется в Калининградскую область. А почему они об этом говорят? Я думаю, что именно оттуда они планируют нападение на Европу – на Польшу или Литву,

– предположил Шейтельман.

Он также обратил внимание на заявления представителей военного командования НАТО о возможном ответе в случае российского нападения. В частности, генерал Алексус Гринкевич говорил о необходимости наносить удары по силам противника, если Россия начнет агрессию против стран Альянса.

В таком сценарии, по оценкам, приведенным Шейтельманом, целями могут стать военные объекты в Калининградской и Ленинградской областях, российские силы в Беларуси, а также корабли и аэродромы, задействованные в наступательной операции.

Политтехнолог предположил, что Кремль осознает риск такого ответа и использует ядерные угрозы, пытаясь ограничить свободу действий НАТО. Именно поэтому дальнейшие инциденты вблизи границ Польши и Литвы, по его мнению, могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем отдельные приграничные провокации.

Шейтельман о поражении Трампа: смотрите видео