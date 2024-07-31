Племянник Дональда Трампа Фред заявил, что планирует голосовать за Камалу Харрис, – СМИ

Племянник кандидата в президенты США Дональда Трампа Фред Трамп назвал своего дядю "атомно сумасшедшим" и заявил, что отдаст свой голос на выборах за Камалу Харрис.

В то же время, он сказал, что придет на инаугурацию в случае победы Трампа и если его пригласят. Президентские выборы в США пройдут уже в ноябре 2024 года.

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Племянник Трампа будет голосовать за Харрис

Фред Трамп рассказал о взаимоотношениях с дядей, рекламируя свою новую книгу "Все в семье: Трампы и как мы до этого дошли". По его словам, рассказ о семье Трампа не является политическим заказом, а скорее "полной правдой" о его дяде.

В каждой семье есть свой сумасшедший дядя. Мой дядя Дональд – атомно сумасшедший. И он оставил свой след в семейной истории,

– сказал Фред в интервью.

Племянник Трампа добавил, что был свидетелем того, как экс-президент США использовал расовые оскорбления десятилетия назад. По его словам, путь Дональда Трампа заключался в том, чтобы быть "сложным и иногда жестоким".

В дополнение, Фред Трамп рассказал, что его дядя жестоко высказывался о людях с инвалидностью. Племянник политика процитировал Трампа в интервью: "Эти люди, это все расходы... Они должны просто умереть".

Фред Трамп отметил, что планирует отдать свой голос на президентских выборах за Харрис.

К слову, ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата от республиканцев Дональда Трампа в четырех из семи ключевых штатах, которые, вероятно, решат исход выборов.