Демократы или республиканцы: кто после выборов будет более благосклонным к Украине

Сейчас в Соединенных Штатах в самом разгаре предвыборная гонка. Бесспорно, от выбора американцев будет зависеть и будущее Украины.

В разговоре с 24 Каналом политолог Тарас Загородний оценил, Украина больше выиграет, когда у власти останутся демократы, или все же если придут республиканцы. К слову, президент Владимир Зеленский сказал, что президентские выборы в США будут иметь влияние на надежды Украины на мир.

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Победа республиканцев или демократов выгоднее Украине

Политолог назвал, что в случае победы на выборах сделают республиканцы и какие последствия эти действия будут иметь для нашей страны.

Если считать то, что они (республиканцы – 24 Канал) точно сделают, то конечно для Украины лучше, чтобы был Дональд Трамп,

– убежден Загородний.

По его словам, республиканцы снимут ограничения по нефтегазовому сектору США. Это означает, что американской и канадской нефти на мировом рынке будет больше, а у России и Ирана будут проблемы с ценой и сбытом нефтепродукции.

Однако этого не сделают демократы, которые фактически сейчас кормят своей политикой Россию и дают ей деньги на ведение войны,

– отметил политолог.

Также можно предположить, что республиканцы будут рвать экономику Китая. В частности, введут пошлины.

Джо Байден лояльно относится к КНР. Он снял много ограничений в отношении Китая, которые ввел Трамп во время своей каденции. Также Демократическая партия ввела ограничения на нефтегазовый сектор Соединенных Штатов Америки.

