Гуманитарная миссия в Олешках с участием окружения Мелании Трамп стала не только поводом для разговоров о спасении мирных жителей, но и инструментом политического пиара Белого дома. За организацией этой акции стоят люди из медийной и развлекательной сферы, а ее освещение получили консервативные американские СМИ.

Гуманитарная миссия в Олешках с участием окружения Мелании Трамп стала не только поводом для разговоров о спасении мирных жителей, но и инструментом политического пиара Белого дома. За организацией этой акции стоят люди из медийной и развлекательной сферы, а освещение ей обеспечили консервативные американские СМИ. В то же время Россия продолжает проводить атаки на украинские города, а Дональд Трамп приближается к промежуточным выборам с серьезными внутриполитическими проблемами.

Политическая аналитикиня, член Европейской сети лидеров в Великобритании Александра Филипенко в интервью 24 Каналу объяснила , почему гуманитарная миссия в Олешках напоминает сцену из голливудского фильма, как семья Трампа пытается использовать ее для укрепления собственного имиджа и зачем Кремль подыгрывает американскому президенту. Также эксперт оценила, как результаты выборов в Конгресс США могут изменить политику Вашингтона в отношении Украины и сохранится ли интерес Трампа к переговорам после голосования.

Режиссура вместо дипломатии: феномен Марка Бекмана

Громкое "прекращение огня" в Олешках, которое подается как большая гуманитарная победа, имеет все признаки тщательно спланированной пиар-кампании. Главным действующим лицом с американской стороны выступает не профессиональный дипломат или представитель Госдепартамента, а Марк Бекман – человек, отвечающий за медийную поддержку Мелании Трамп. Бекман специализируется на маркетинге, моде и развлечениях, а также является продюсером фильмов о супруге 47-го президента США.

Политолог Александра Филипенко проводит прямую параллель между этими событиями и культовым фильмом "Хвост виляет собакой" (Wag the Dog), где шоумены инсценируют виртуальную войну для спасения рейтинга президента.

Этот шаг имеет явный политический подтекст. На фоне многочисленных претензий к окружению Трампа семья пытается продемонстрировать собственную эффективность. Посыл кампании прост: именно семья Трампа, а не бюрократический аппарат, способна решать сложные международные кризисы и спасать людей.

"Глаза Трампа": почему монополию на освещение событий получил Newsmax

Присутствие в Олешках журналистов консервативного телеканала Newsmax является еще одним доказательством политической природы этой миссии. Если бы речь шла о классической гуманитарной операции, логичным было бы присутствие ведущих мировых СМИ – New York Times, Washington Post или CNN. Вместо этого эксклюзив получил канал, созданный другом Дональда Трампа.

С одной стороны, это реверанс лояльному СМИ, которое теперь будут цитировать все мировые агентства. С другой – это непосредственные "глаза Трампа" на месте событий. Несмотря на публичные комплименты в адрес Владимира Путина, Трамп как прагматичный бизнесмен не может полностью доверять российским нарративам, особенно помня о зверствах армии РФ в Буче. Отправка лояльных международных журналистов позволяет контролировать картинку и иметь собственный, независимый от либеральных СМИ или российской пропаганды, источник информации.

Предвыборный подарок Путина и кровавая реальность

Организация коридора из Олешек была бы невозможна без прямого согласия Москвы. Это свидетельствует о том, что Кремль сознательно подыгрывает Дональду Трампу накануне выборов, создавая ему имидж миротворца. Однако реальные действия России полностью нивелируют гуманитарный пафос этой операции. Ведь параллельно с "перемирием" в Херсонской области и российские войска наносят жестокие ударыт в других регионах Украины.

Важно! Победа демократов на выборах 2026 года позволит Конгрессу при возобновить помощь Украинев обход вето Дональда Трампа. Новое большинство планирует усилить давление на Белый дом, заблокировать торговлю российским топливом и законодательно обязать администрацию президента вводить более жесткие санкции против России.

Атака беспилотника на железнодорожную станцию в Днепре, где люди физически не могли убежать с перрона (14 погибших), удары по Сумам, гибель подростков в Чернигове и баллистические обстрелы Киева доказывают: Россия не заинтересована в сохранении жизней.

"Перемирие" в Олешках – это лишь локальная ширма, за которой скрывается неизменная тактика террора. Заявления помощника Путина Юрия Ушакова о том, что Украина якобы нарушает "энергетическое перемирие", совершая атаки на российские НПЗ, лишь подтверждают манипулятивный характер договоренностей.

Существует высокая вероятность того, что после выборов 3 ноября и Трамп, и Путин утратят интерес к дальнейшим встречам, использовав украинские ответные удары в качестве формального повода для отмены переговоров.

Токсичность Трампа и тихий саботаж Конгресса

Потребность в ярких внешнеполитических победах продиктована катастрофической ситуацией Трампа на внутренней арене. Его рейтинг настолько низок, что кандидаты от Республиканской партии массово избегают совместных выступлений, убирают его имя из агитационных материалов и стараются не ассоциироваться с движением MAGA.

Демократы же, напротив, тратят собственные бюджеты на рекламу, в которой напоминают избирателям о связях их оппонентов-республиканцев с Трампом.

Более того, американская система сдержек и противовесов продолжает работать. Конгрессмены методично оказывают давление на частные компании, банки и владельцев портов, требуя сохранять документацию по сомнительным сделкам администрации.

Это давление не является прямым террором, но перспектива будущих расследований заставляет большой бизнес затягивать выполнение решений Белого дома, консультируясь с юристами и перенаправляя танкеры в другие страны.

Что ждет Украину после выборов

После завершения избирательного цикла интерес Дональда Трампа к Украине может резко упасть. Единственным стимулом для него останется собственное эго и тщеславие. Если Трамп увидит возможность организовать громкий саммит, где он будет стоять в центре между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, подписывая историческое соглашение, он может продолжить активность ради статуса "человека, остановившего войну в Европе".

Однако следует учитывать реальные приоритеты американского общества. По данным Pew Research, внешняя политика занимает лишь 9–10-е место среди интересов избирателей. Главными темами остаются экономика (84%), будущее демократии и угроза коррупции (73%), здравоохранение, образование и иммиграция. Показательно, что 73% американцев обеспокоены будущим демократии именно в контексте действий Трампа.

Поэтому новый состав Конгресса, который начнет работу 3 января, сосредоточится на внутренних расследованиях и экономических вопросах, оставляя украинский вопрос на втором плане, если он не будет приносить быстрых политических дивидендов.

Политический аналитик о политике Трампа и манипуляциях Путина: видео