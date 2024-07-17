Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил главный консультант Национального Института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Вэнсу уже предложила дебаты Камала Харрис, вице-президент Соединенных Штатов.

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На что будут делать акцент демократы в случае дебатов

Ус озвучил, что уже есть реакция Джо Байдена и Камалы Харрис на то, что Трамп выдвинул кандидатуру Вэнса в вице-президенты. Харрис считает, что Трамп видит в нем себя молодого. Эксперт рассказал, когда были дебаты Трампа и Байдена, то было много критики в адрес последнего, но после этого вышла статья в одном из американских изданий. Журналисты подсчитали объем лжи от обоих. От Трампа прозвучало дезинформации в размере 34%, от Байдена – 8%.

Если состоятся дебаты между вице-президентами (Харрис и Вэнсом), то как раз на этом и будут делать ставку демократы. Они будут подчеркивать, что к власти в США под эмоциональным влиянием республиканцев могут прийти люди, которые не имеют достаточного профессионализма для своих должностей,

– озвучил Ус.

Главный консультант Национального института стратегических исследований прогнозирует, что от демократической партии США кандидатом в президенты будет ни Байден, ни Харрис, а Гэвин Ньюсом или Мишель Обама.