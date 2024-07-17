Про це в розмові з 24 Каналом озвучив головний консультант Національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Венсу вже запропонувала дебати Камала Гарріс, віцепрезидентка Сполучених Штатів.

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На що робитимуть акцент демократи в разі дебатів

Ус озвучив, що вже є реакція Джо Байдена і Камали Гарріс на те, що Трамп висунув кандидатуру Венса у віцепрезиденти. Гарріс вважає, що Трамп вбачає у ньому себе молодого. Експерт розповів, коли були дебати Трампа й Байдена, то було багато критики на адресу останнього, але після цього вийшла стаття в одному з американських видань. Журналісти підрахували об'єм брехні від обох. Від Трампа прозвучало дезінформації в розмірі 34%, від Байдена – 8%.

Якщо відбудуться дебати між віцепрезидентами (Гарріс й Венсом), то як раз на цьому й робитимуть ставку демократи. Вони будуть наголошувати, що до влади в США під емоційним впливом республіканців можуть прийти люди, які не мають достатнього фаху для своїх посад,

– озвучив Ус.

Головний консультант Національного Інституту стратегічних досліджень прогнозує, що від демократичної партії США кандидатом в президенти буде ні Байден, ні Гарріс, а Гевін Ньюсом або Мішель Обама.