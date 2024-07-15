"Ослабляются позиции": Зеленский прокомментировал выборы в США и их влияние на помощь

Украина сейчас имеет двухпартийную поддержку от Соединенных Штатов. В противном случае Конгресс не принял пакет помощи нашему государству весной этого года.

Об этом во время пресс-конференции сегодня, 15 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет 24 Канал. Однако сейчас ситуация обостряется из-за предвыборной кампании в Соединенных Штатах.

Смотрите также Они очень близки к этому, – Зеленский о признании России спонсором терроризма в США

Влияние выборов в США на войну в Украине

Турбулентность избирательного процесса имеет большое влияние. Начиная с пакета, который так долго затянут был и так долго его не голосовали. Я считаю, что ослабило это решение. Долгое затягивание этого решения ослабило наши позиции на поле боя,

– объяснил украинский лидер.

По его словам, из-за этого Украина отдала инициативу врагу на фронте, не желая подобного. Президент подчеркнул, что победу можно иметь только при наличии оружия, необходимой техники и достаточного количества финансирования. Тогда играет и моральный фактор.

"Когда военный в окопе сидит и знает, что там не поддерживают, а кто поддерживает? Ну сейчас там они решают. Месяц, два, три, четыре. Не надо быть каким-то там политиком, чтобы понять, если главный партнер затягивает с решением о поддержке оружием, ну военные в позитиве точно не будут", – говорит Зеленский.

Поэтому теперь Украина должна перехватить инициативу. Глава государства признает, что это будет, мягко говоря, не просто, однако пока есть решение.

Если говорить о выборах, они имеют влияние на нас, при всем уважении к Соединенным Штатам, на нас никакого положительного влияния не было. Сейчас мы возрождаем эту уверенность, сейчас пакет проголосован, но надо еще время, чтобы это оружие пришло,

– подчеркнул он.

Более того, наше государство требует много времени, чтобы украинские защитники тренировались на этом оружии. А соответствующие учения осуществляют не на территории Украины, а за рубежом.