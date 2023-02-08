Кто, если не Эрдоган: почему выборы в Турции называют важнейшими в Европе

В Турции приближаются президентские и парламентские выборы – событие, которое мировые СМИ уже сейчас называют едва ли не самыми главными выборами в Европе. Реджеп Эрдоган сократил расстояние до голосования и перенес выборы, чем нанес удар по турецкой оппозиции, которая до сих пор не определилась со своим основным кандидатом. В то же время, реакция на катастрофическое землетрясение станет сложным испытанием для Эрдогана.

А экономическая политика самого Эрдогана вызвала немало проблем внутри Турции. Оппозиция отмечает уход от демократических практик со стороны президента и узурпацию власти. Впрочем, Эрдоган до сих пор остается одним из самых популярных политиков в стране, а мощный государственный ресурс позволяет ему накануне голосования обуздать часть экономических сложностей для населения. 24 Канал проанализировал шансы оппозиции в противостоянии с Эрдоганом, а также то, как результаты выборов повлияют на Украину.

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Каковы позиции Эрдогана накануне выборов

Реджеп Тайип Эрдоган является центральным политиком Турции с 2003 года. До 2014 года он занимал должность премьер-министра, после чего руководил страной уже в качестве президента. Первое десятилетие власти Эрдогана сопровождалось мощным экономическим ростом страны. Миллионы турок простились с бедностью, а промышленность государства активно разрасталась, создавая рабочие места и усиливая экономические мощности страны.

Впрочем, впоследствии Эрдоган, как любой политик, находящийся на руководящих государственных должностях длительный промежуток времени, начал активно расширять свои полномочия.

Что с экономикой Турции?

После неудачной попытки государственного переворота летом 2016 года Эрдоган убедился, что ситуация в стране требует значительно большего контроля. Уже в 2017 году он получает преимущество на референдуме, который существенно расширил роль президента в стране, за что мгновенно был обвинен оппозицией в попытке узурпировать власть.При этом преимущество на референдуме было незначительным: 51% – за, и 49% – против. Все попытки оппозиции обжаловать результаты и пересчитать голоса – провалились, а иногда были силой подавлены властью.Реджеп Эрдоган укрепил свою власть.

Реджеп Эрдоган получил полный контроль над правительством и принял на себя все полномочия по формированию внешней политики, а затем в 2021 году забрал независимость даже у Центрального банка Турции. С того момента Эрдоган начал формировать свою экономическую политику, что привело к огромной инфляции, которая на пике выросла почти до 85% и обесценила государственную валюту Турции – лиру.

Стремительный рост цен вызвал жесткое недовольство среди населения, подорвал средний класс и стал одним из самых больших политических испытаний для самого Эрдогана, ведь его популярность начала активно падать, хотя президент и уверяет население, что все под контролем.

При этом экономика Турции до сих пор висит на волоске, а эксперты уверяют, что "экономическое чудо" по плану Эрдогана противоречит основным законам экономики.

Единственный адекватный выход из этой кризисной ситуации – возвращение к нормальной политике независимого Центрального банка. Если они этого не сделают, кризис будет только усиливаться, а в конце концов дойдет своего пика и повалит всю турецкую экономику и негативно повлияет на экономическую ситуацию всего региона,

– объяснил 24 Каналу известный экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

В то же время Эрдоган имеет в своих руках мощные государственные ресурсы, которые он уже сейчас использует в качестве "пряника" для недовольного населения.

власти организовали программу денежной поддержки для малообеспеченных семей,

простили гражданам часть долгов,

а также ввели систему, защищающую от обесценивания депозиты населения в государственной валюте.

Проблема состоит в том, что впоследствии такая щедрость может вілезти боком для экономики и еще сильнее разогнать инфляцию. Однако похоже, что для Эрдогана и его партии сейчас важно успешно пройти выборы, а проблемы будущего имеют меньшее значение.



Изменится ли что-нибудь для простых турок после президентских выборов / фото EPA

Перенесение выборов на май Эрдоган официально объясняет добавлением определенного символизма этому голосованию, ведь результаты выборов должны стать окончательно утвержденными под 100-летие распада Османской империи и начало современного турецкого государства. Впрочем, с другой стороны, таким образом Эрдоган сокращает время на предвыборную кампанию для оппозиции.

Таким образом Эрдоган хочет дать конкурентам меньше времени на подготовку, потому что осталось всего два с половиной месяца на всю кампанию, а они еще даже не определились со своим основным кандидатом. Эрдоган это прекрасно понимает, потому и перенес выборы на месяц раньше, чтобы у оппозиции осталось меньше времени, чтобы разогнать предвыборную кампанию. Но не стоит отвергать и символизм, потому что такие политики, как Эрдоган, любят такие даты,

– отмечает в комментарии 24 Каналу эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

В то же время у Турции большая проблема с сирийскими беженцами, которых в стране насчитывают около 3 миллионов. Эрдоган еще в прошлом году пообещал решить этот вопрос. Даже военная операция, которую Турция проводила на территории Сирии, имела целью создать определенную "зону безопасности", куда впоследствии можно было бы переселить этих сирийских беженцев и уменьшить нагрузку на саму Турцию.



Войска Турции готовы к решению вопросов в Сирии / фото Anadolu

Вероятно, Эрдоган в преддверии выборов все же сможет договориться с Соединенными Штатами и Россией о доведении до конца операции в Сирии, чтобы показать избирателям, что тема беженцев стоит на его повестке дня, а он способен контролировать эту ситуацию.

– предполагает Илия Куса.

Оппозиция объединилась, чтобы закончить эпоху Эрдогана

Шесть турецких оппозиционных партий объединились сегодня вокруг идеи положить конец власти Реджепа Эрдогана. Оппозиционная коалиция отмечает то, что в случае победы они:

восстановят независимость правительственных органов, в том числе и Центрального банка;

снизят полномочия президента и вернут страну в парламентскую систему;

представители прямо декларируют это как борьбу демократии против автократии и используют экономические проблемы Турции как пример провального единоличного управления государством;

оппозиция также обещает побороть коррупцию и восстановить независимость государственных СМИ. Коалиция пообещала заставить национальный вещатель Турции TRT и государственное информационное агентство Anadolu придерживаться принципов независимости и беспристрастности, что в конечном счете имело положительный отклик среди населения.

Однако, оппозиция все еще не назвала своего основного кандидата, что вместе с переносом выборов на май уменьшает их шансы на победу. Проблема также может заключаться во внутренних противоречиях среди турецких оппозиционеров. Если они в сжатые сроки не смогут выбрать своего кандидата, их шансы на победу стремительно приблизятся к нулю.



Турецкая оппозиция обнародовала план, как победить Эрдогана / AFP via Getty

Сегодня основными кандидатами считают двух наиболее популярных оппозиционных политиков Турции. Это мэры больших городов – Стамбула и Анкары. Впрочем, оба заявили, что видят кандидатом лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Они отдали ему предпочтение, хотя он и менее популярный политик. Кылычдароглу считается более системным оппозиционным политиком и у него очень серьезные амбиции. Он уже давно хочет баллотироваться, но пока не получил положительного отклика от всех присоединившихся к коалиции партий. Оппозиция пока не объявила, кто будет их кандидатом, споры еще продолжаются, но судя по всему, это будет Кемаля Кылычдароглу,

– убежден Илия Куса.

Пока еще не все оппозиционные партии по коалиции выступили с поддержкой Кылычдароглу, однако шансов на то, что мэры Стамбула или Анкары согласятся баллотироваться, все меньше. Следует учитывать тот факт, что президент Эрдоган тоже не стоит в стороне и использует мощный государственный аппарат, чтобы помешать оппозиции даже дойти до голосования.

Собственно именно с противодействием Эрдогана столкнулся Экрем Имамоглу, которого считают главным конкурентом действующего президента.

Властям удалось избавиться от главного конкурента Эрдогана

Одним из главных конкурентов Реджепа Эрдогана и человеком, потенциально имеющим шансы победить действующего президента на предстоящих выборах, называют мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Против Имамоглу идет самая активная борьба со стороны действующей власти, которая пытается использовать юридические механизмы, чтобы не допустить его до голосования. При этом попытки избавиться от Имамоглу продолжаются еще с 2019 года.



Экрем Имамоглу / фото AP

В том году в Стамбуле проходили выборы мэра, а Экрем Имамоглу боролся за этот пост с кандидатом от президента Эрдогана. Когда Имамоглу вырвался вперед, чиновники правительства решили вообще отменить его победу на выборах. Впоследствии через несколько месяцев состоялось повторное голосование, а Имамоглу снова победил.

Мэр турецкой столицы не сдержался в высказываниях и назвал "дураками" тех чиновников, которые пытались отменить его начальную победу, за что получил судебный запрет заниматься политикой на 2 года и 7 месяцев. Учитывая, что суд вынес приговор накануне президентской кампании, очевидно, что это было необходимо, чтобы помешать популярному мэру Стамбула принять участие в предстоящих выборах.

При этом МВД Турции подало в суд еще несколько исков против Имамоглу. Его обвиняют в коррупции во время предыдущей каденции в должности мэра Стамбула в 2015 году. В то же время Имамоглу якобы трудоустроил более 1600 человек, связанных с терроризмом, а также оскорбил члена партии Эрдогана. Очевидно, что власти всеми силами пытаются избавиться от новой звезды политической оппозиции и отнять контроль над Стамбулом – самым густонаселенным городом Турции. Столица с ее 15-миллионным населением является одной из важнейших электоральных точек страны, ведь фактически каждый пятый избиратель Турции проживает в Стамбуле.

Политические последствия землетрясения для Реджепа Эрдогана

Очередным испытанием устойчивости для Реджепа Эрдогана стало катастрофическое землетрясение, которое поразило Турцию и привело к более чем 2 600 жертвам на данный момент. Теперь все зависит от того, насколько положительно избиратели оценят реакцию Эрдогана на трагедию и не начнут ли обвинять почти 20-летнее руководство страной и его партии в причинах столь масштабных разрушений.

Эксперты и сейсмологи уже уверяют, что такого большого количества жертв удалось бы избежать, если строительство жилого фонда происходило бы с соблюдением необходимых сейсмических норм.

Большим плюсом для Эрдогана в этой ситуации является то, что около 80% средств массовой информации принадлежат его партнерам и сторонникам.Зато первые кадры трагедии начали распространяться в соцсетях, так что и первая активная критика Эрдогана тоже может зародиться именно там.и люди начнут задавать вопросы, как именно можно было бы избежать таких больших жертв, вовремя ли сработали спасатели и была ли коррупция при строительстве жилья в разрушенных городах.



От реакции Эрдогана на последствия землетрясения будет зависеть его политическое будущее / фото Presidential Press Office

Следует ожидать, что историю с землетрясением может подхватить оппозиция и начать подчеркивать, что львиная часть подрядчиков, получавших тендеры на строительство, принадлежат самому Эрдогану и его ближайшему окружению и начнут атаковать действующего президента по этой теме. Зато сам Эрдоган также может использовать эту активность оппозиции себе на пользу и обвинять их в попытке заработать политические баллы на человеческой трагедии, чем сможет заложить еще больше раздора внутри до сих пор разделенной оппозиции.

Без ответа пока остается также то, будет ли Эрдоган откладывать дату голосования. Сможет ли увеличение дистанции до выборов приглушить эффект от трагедии и какое влияние это окажет на результат.

Правильная оценка политических последствий этой катастрофы позволит Эрдогану показать себя человеком, который всеми силами стремится помочь простым гражданам, пострадавшим или оставшимся без жилья в результате землетрясения.

С другой стороны, любая ошибка в этом расчете способна значительно усилить оппозицию и даже стать тем объединяющим фактором, который дозволит им поколебать власть Реджепа Эрдогана.

Война России против Украины и отношения с Западом: где существуют разногласия

Реджеп Эрдоган активно спорит с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, продолжает выступать против принятия Финляндии и Швеции в НАТО, а также развивает активное сотрудничество с Россией. Турция обвиняет скандинавские страны в поддержке Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической. Последней каплей для Анкары стало сожжение Корана во время протестов у турецкого посольства. В ответ на это Эрдоган еще активнее стал блокировать принятие Швеции в Альянс.

Что Эрдоган не поделил с США и при чем здесь Россия У Вашингтона довольно напряженные отношения с Эрдоганом. Вашингтон заблокировал продажу Турции своих истребителей F-35, после того как Эрдоган приобрел у России ракетные системы С-400. Напряженные отношения также усиливаются тем, что американский Конгресс подчеркивает нарушение прав человека в Турции, особенно настаивая на масштабных репрессиях против протестующих, задержанных после неудачной попытки государственного переворота 2016 года.



Байден и Эрдоган лично встретились на полях саммита G20 в ноябре прошлого года, однако реальных сдвигов в отношениях двух стран до сих пор не произошло.



У Вашингтона довольно напряженные отношения с Эрдоганом. Вашингтон заблокировал продажу Турции своих истребителей F-35, после того как Эрдоган приобрел у России ракетные системы С-400. Напряженные отношения также усиливаются тем, что американский Конгресс подчеркивает нарушение прав человека в Турции, особенно настаивая на масштабных репрессиях против протестующих, задержанных после неудачной попытки государственного переворота 2016 года.Байден и Эрдоган лично встретились на полях саммита G20 в ноябре прошлого года, однако реальных сдвигов в отношениях двух стран до сих пор не произошло. Байден и Эрдоган на полях саммита G-20 в Индонезии / AFP

Оппозиция, учитывая ее задекларированный продемократический путь, настаивает на возобновлении позитивных отношений с Западом, особенно на важности взаимного доверия с Соединенными Штатами. Коалиция также стремится получить полноправное членство в Европейском Союзе для Турции, а также восстановить позиции страны в американской программе по истребителям F-35.Так или иначе, Турция остается одним из основных игроков НАТО, и, скорее всего, непублично Запад был бы рад увидеть Турцию без Эрдогана.

В то же время, оппозиция и сам президент Эрдоган, похоже, совпадают в своем видении отношений с Россией. В своей программе оппозиционные партии вообще не упомянули вторжение России в Украину, но заявили, что будут поддерживать конструктивные отношения с Россией и Украиной, придерживаясь сбалансированного диалога. Приблизительно такую же позицию сейчас демонстрирует и Реджеп Эрдоган.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Эрдоган не присоединился к санкциям против Москвы, но при этом предоставлял Украине значительные объемы военной поддержки. Эрдоган пытается выступать посредником в войне, предлагая Стамбул как площадку для мирных переговоров. В то же время, Турция планирует построить на своей территории газовый хаб, чтобы поставлять энергию дальше в Европу, и активно привлекает Россию к строительству атомных электростанций в Турции.

Впрочем, в глазах Владимира Путина Эрдоган является очень близкой авторитарной фигурой, поэтому президенту Турции и удалось построить образ единственного лидера страны НАТО, к которому прислушивается российский диктатор. В этом контексте неизвестно, насколько он будет готов слушать представителей оппозиции, если те все же одержат победу на предстоящих выборах. Учитывая их стремление улучшить отношения с США, они могут столкнуться с проблемой, когда им не удастся столь удачно балансировать между Западом и Россией.



Путин и Эрдоган страдают авторитаризмом / фото EPA / Turkish Presidential Press Office

В отношениях между Украиной и Турцией вряд ли наступят серьезные изменения, каким бы ни был результат выборов. Эрдоган хоть и считается авторитарным лидером, в вопросе войны против Украины и той же оккупации Крыма, его позиция вполне последовательна.

Некоторые антизападные заявления действующего президента Турции могут ощущаться очень остро, особенно в части провокаций НАТО против России, однако именно в сторону Украины каких-то резких шагов не было, и даже наоборот. В то же время попытки избежать обсуждения темы Украины со стороны оппозиции лишь вызывают вопросы, ведь неизвестно, чего ожидать от возможного нового правительства Турции и на какие компромиссы с Россией они будут готовы пойти.