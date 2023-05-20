О них 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он отметил одну особенность турецкого закона, которая значительно может повлиять на избирательный процесс.

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Может подать в суд

Если Реджеп Тайип Эрдоган проиграет второй тур, он может воспользоваться классической схемой контроля над избирательным процессом – подать в суд, чтобы пересчитали голоса, отметил Чаленко. Предварительно действующий глава Турции отмечал, что не будет цепляться за власть и пусть будет так, как решит народ. Впрочем, несмотря на такое простое заявление, процесс может затянуться.

Все зависит от разницы в процентах, которые получат Киличдароглу и Эрдоган. Отмечу, что в Турции нет такого защитного демократического механизма, как проведение экзитпола в день выборов. Это не предусмотрено законодательно – фактически запрещено. Поэтому проверить и сопоставить результаты голосования более 60 миллионов избирателей очень сложно,

– сказал он.

Потому, вероятно, будут приняты фактические результаты, но борьба может продолжиться, предположил аналитик. Впрочем, в рамках разумного: "никто не будет разваливать Турцию".

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