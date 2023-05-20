Про них 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він наголосив на одній особливості турецького закону, яка значно може вплинути на виборчий процес.
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Може подати до суду
Якщо Реджеп Тайїп Ердоган програє другий тур, він може скористатися класичною схемою контролю над виборчим процесом – подати до суду, аби перерахували голоси, відзначив Чаленко. Попередньо чинний очільник Туреччини наголошував, що не буде чіплятися за владу і нехай буде так, як вирішить народ. Утім, попри таку просту заяву, процес може затягнутися.
Все залежатиме від різниці у відсотках, які отримають Киличдароглу та Ердоган. Наголошу, що в Туреччині немає такого захисного демократичного механізму, як проведення екзит-полу в день виборів. Це не передбачено законодавчо – фактично заборонено. Тому перевірити і співставити результати голосування понад 60 мільйонів виборців вкрай складно,
– сказав він.
Тому, ймовірно, будуть прийняті фактичні результати, але боротьба може продовжитися, припустив аналітик. Утім, в рамках розумного: "ніхто не буде розвалювати Туреччину".
Ігор Чаленко про вибори в Туреччині: дивитись відео
Вибори в Туреччині: основне
- Вибори в Туреччині стартували 14 травня. Менш ніж за тиждень виборча комісія опублікувала результати першого туру. За ними Реджеп Ердоган отримав 49,52%, або ж понад 27 мільйонів голосів виборців. Одразу за ним йде Кемаль Киличдароглу з результатом у 44,88%, або ж майже 24,6 мільйона. Інші два претенденти не подолали 6% бар'єр.
- Саме Ердоган та Киличдароглу зійдуться у другому турі виборів, які відбудуться вже 28 травня. Цікаво, опонент чинного очільника Туреччини заявив, що має свої дані опрацьованих бюлетенів, за якими він є лідером виборів.
- Зазначимо, Реджеп Тайїп Ердоган обіймає президентську посаду 20 років і це чи не вперше, коли він може її втратити.