Про них 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він наголосив на одній особливості турецького закону, яка значно може вплинути на виборчий процес.

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Може подати до суду

Якщо Реджеп Тайїп Ердоган програє другий тур, він може скористатися класичною схемою контролю над виборчим процесом – подати до суду, аби перерахували голоси, відзначив Чаленко. Попередньо чинний очільник Туреччини наголошував, що не буде чіплятися за владу і нехай буде так, як вирішить народ. Утім, попри таку просту заяву, процес може затягнутися.

Все залежатиме від різниці у відсотках, які отримають Киличдароглу та Ердоган. Наголошу, що в Туреччині немає такого захисного демократичного механізму, як проведення екзит-полу в день виборів. Це не передбачено законодавчо – фактично заборонено. Тому перевірити і співставити результати голосування понад 60 мільйонів виборців вкрай складно,

– сказав він.

Тому, ймовірно, будуть прийняті фактичні результати, але боротьба може продовжитися, припустив аналітик. Утім, в рамках розумного: "ніхто не буде розвалювати Туреччину".

Ігор Чаленко про вибори в Туреччині: дивитись відео

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