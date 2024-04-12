"Здесь есть какая-то загогулина": Лукашенко высказался о "нелегитимности" Зеленского

Александр Лукашенко в эти дни находится в гостях у российского диктатора. Политик выдал ряд заявлений о войне в Украине, в частности "задел" президентство Зеленского.

Самопровозглашенного президента Беларуси изрядно "волнует" легитимность полномочий главы чужой страны. О своей заботе он рассказал во время общения с кремлевскими пропагандистами.

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"Здесь есть загвоздка"

Так, Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского в конце мая якобы заканчивается срок полномочий.

Белорусский диктатор посочувствовал Путину, которому якобы не с кем подписывать договор о мире.

Сегодня мы подпишем с ним (Зеленским – 24 Канал), допустим, какой-то договор, завтра вы придете к власти, президентом, вам это не понравится – а они умеют это делать, как по Минским соглашениям помните – они это все отвергнут и скажут: да это нелегитимный президент подписывал и я вообще этого не знаю, новый президент так скажет,

– жаловался Лукашенко.

Также политик предположил, что преемник Зеленского якобы может отвергнуть подписанный с Путиным договор и снова "по указанию" американцев продолжить войну.

"Поэтому, как говорил первый президент России, "загогулина какая-то есть", – подытожил самопровозглашенный глава Беларуси.

Очевидно, Лукашенко, который уже 30 лет протирает штаны о президентское кресло в Беларуси, не знает законов Украины. Согласно им, во время действия военного положения в стране выборы проводить запрещено.

Следует заметить, что украинская разведка неоднократно предупреждала, что кремлевские пельки планируют очередную ИПСО против Владимира Зеленского. Вероятно, Лукашенко уже приступил к выполнению задания от Путина.

В ГУР также заявляли, что Россия практически провалила самую дорогую в своей истории ИПСО под названием "Майдан-3", которая имела целью поставить под сомнение легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая 2024 года, а также таким образом посеять смуту в украинском обществе, которая будет спроектирована на наше войско.