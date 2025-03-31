В Украине уже готовят закон о послевоенных выборах, – глава ЦИК Диденко

Сейчас ЦИК прорабатывает предложения по закону о послевоенных выборах, которые подадут в Верховную Раду. Действующее законодательство Украины предусматривает алгоритмы проведения голосования после завершения военного положения.

Однако из-за влияния полномасштабной войны необходима корректировка процедур. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью "Украинской правде", передает 24 Канал.

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По состоянию на сейчас, если какая-то из тех партий, запрещена на основании судебных решений, подаст в ЦИК избирательный список на регистрацию, то ей будет отказано. Когда мы говорим о персоналиях, кто там у них был, то сейчас нет запретов,

– сказал Диденко.