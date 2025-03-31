В ЦИК ответили, удастся ли провести выборы в Украине сразу после окончания войны

В Центральной избирательной комиссии Украины заявляют, что для проведения выборов после отмены военного положения необходимо восстановить общественную инфраструктуру. Также надо подстроить процесс к послевоенным реалиям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя ЦИК Сергея Дубовика, которые цитирует Суспильное.

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Что говорят в ЦИК о сроке, необходимый для выборов

Сергей Дубовик отметил, что выборы после отмены военного положения будут проведены своевременно. Но необходимо подготовить не только инфраструктуру, а полностью переформатировать избирательный процесс и подстроить его под послевоенные реалии.

Нужны изменения в законодательство. Над ними стоило бы работать уже сейчас, не ожидая завершения военного положения. Это касается и порядка образования зарубежных избирательных участков, в таком случае дополнительных, которые не только на послевоенных выборах,

– сказал чиновник.

Он отметил, что сейчас надо внести изменения в:

голосование на заграничных участках, ведь гораздо больше украинцев остаются за границей;

голосование в воинских частях, ведь после отмены военного положения армия будет уменьшаться постепенно и часть людей будет оставаться в армии даже во время выборов;

технологические вопросы, упрощения отдельных процедур, комплектования избирательных комиссий и тому подобное.

По словам Дубовика, ЦИК еще в 2022 году отмечала Верховной Раде об изменениях в законодательство. Но сейчас ни одного законопроекта не внесли в зал голосования.

"Мы постоянно в рабочем порядке передаем свои экспертные наработки работникам, органам государственной власти и народным депутатам Украины, членам профильного комитета для того, чтобы они могли обрабатывать будущие законопроекты, которые мы от них ждем. Так же делает и общественность", – сказал заместитель председателя ЦИК.

Он также отмечает, что без изменений в законодательство с учетом реалий послевоенной Украины, количеством людей в армии и за рубежом "трудно говорить" о сроках проведения выборов. И, по его словам, полгода – это "разумный" срок, если учтут все изменения в избирательный процесс.

Также Сергей Дубовик отметил, что в любом случае избирательный процесс не запустится одновременно с прекращением российско-украинской войны. Ведь даже военное положение не отменят "сразу".

Сложилось законодательство военного положения. Для его прекращения необходимо будет внесение изменений в сотни нормативно-правовых актов для того, чтобы не обсудить процесс государственного управления в случае его немедленной отмены. Поэтому мы все будем видеть этот подготовительный процесс,

– подчеркнул он.

После прекращения военного положения, ЦИК имеет месяц на то, чтобы объявить избирательный процесс.

Каково мнение председателя ЦИК относительно срока выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал в интервью УП, что действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны происходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны есть потребность в корректировке тех процедур.

"Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения надо больший период времени, чем тот, который определен законодательством", – сказал Диденко.

Он подчеркнул, что если исходить из действующих норм, то в течение месяца после окончания военного положения Центральная избирательная комиссия должна объявить парламентские выборы, и сам избирательный процесс должен длиться 60 дней.

Что касается выборов президента, то Верховная Рада должна принять решение об их назначении, опять же в течение месяца. Там избирательный процесс длится 90 дней, а не 60.

Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, видимо, что нет. Все это понимают,

– пояснил Олег Диденко.

Он также отметил, что Украине придется менять избирательный закон во время военного положения или после него.