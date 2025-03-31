Если будет прекращение огня: возможны ли выборы в Украине летом 2025 года

В западных СМИ продолжают спекулировать на теме выборов в Украине. В частности издание The Economist сообщает, что в Украине уже летом 2025 года состоятся выборы.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что в статье говорится о выборах после прекращения огня.

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Вопрос выборов

Богданов отметил, что есть нюансы, из-за которых выборы летом в Украине невозможны. прекращение огня не означает, что Украина побежит отменять военное положение. Как минимум надо убедиться, что россияне его не нарушают. В мае военное положение будет продлено, оно будет действовать еще 90 дней.

После того можно считать 60 дней избирательного процесса, и это будет означать, что выборы будут в октябре. Кстати, в администрации Трампа отметили, что они ожидают перемирия не с 20 апреля, а с 30 апреля. Это уже несколько смещает планировочные нормативы,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Он добавил, если кто-то теоретически и получил указание готовиться, это не означает, что кто-то серьезно верит в прекращение огня.

Сначала реальное перемирие

По словам специалиста по стратегическим коммуникациям, материал в издании – это просто фантазия из головы какого-то украинского чиновника или журналистов. Выборы летом в Украине даже теоретически невозможны.

Никто не верит, что россияне вообще будут придерживаться перемирия. Никто в здравом уме не поверит россиянам. Разве какие-то коллаборационисты будут проталкивать, что Украина должна отменить военное положение, даже если мы достигнем какого-то перемирия, но кто будет его контролировать до сих пор неизвестно.