Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами в самолете, пишет 24 Канал.

Смотрите также Зеленский отправился во Флориду на встречу с Трампом: по дороге – переговоры с лидерами Европы

Как Кремль планирует вмешаться в украинские выборы?

Глава государства заявил, что Россия уже готовит информационные кампании против будущих выборов в Украине. По его словам, разведка доложила о попытках Кремля продвигать идею о необходимости голосования украинцев, которые находятся в России и на временно оккупированных украинских территориях.

Президент считает, что россияне имеют целью использовать это как повод для дискредитации результатов голосования и легитимности украинской власти.

Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать месседжи о нелегитимности украинской власти,

– подчеркнул Зеленский.

Возможны ли выборы в Украине?

Президент Украины отметил, что он вполне готов к потенциальным выборам.

"Я политически готов к выборам и всегда говорил, что не держусь за кресло", – добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что к этому процессу нужно быть готовыми законодательно, чтобы все происходило в соответствии с законом, и безопасно. По его словам, безопасность во время выборов должна быть приоритетом, чтобы все граждане могли голосовать без угрозы, независимо от их местонахождения. Зеленский подчеркнул, что присутствие наблюдателей на всех участках, от военных территорий до гражданских населенных пунктов, является ключевым условием для обеспечения легитимности избирательного процесса.

Почему Трамп настаивает на проведении выборов в Украине?