Не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения, – Арахамия о выборах в Украине

Выборы не впервые становятся темой обсуждений с начала полномасштабного вторжения. Однако в "Слуге народа" отмечают – их проведение в военное положение невозможно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова председателя фракции в Верховной Раде Украины Давида Арахамии. Он обращается к выводам, принятым во время 9-го Диалога Жана Моне.

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Что известно о выборах

По словам Арахамии, в рамках Диалога лидеры всех фракций и групп заключили соглашения о том, что выборы состоятся не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения.

Рекомендую всем еще раз ознакомиться с документом,

– написал председатель фракции.

О выборах высказалась и Елена Шуляк – глава партии "Слуга народа", председатель Комитета госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Выборов до конца войны не будет, а любой, кто манипулирует датами, только играет на руку Кремля. Шатать и дезинформировать – вот их цель,

– заявила Шуляк.

По ее словам, выборы в Украине пока невозможны, поскольку "закон и безопасность превыше всего". Первым приоритетом сейчас является скорейшее справедливое завершение войны, и лишь после – проведения голосования.

"Война и выборы – не фон для политических игр. Думайте критически. И помните: главная битва сейчас – не за бюллетени, а за страну", – написала председатель партии "Слуга народа".

К слову, Центральная избирательная комиссия Украины в январе 2025 года возобновила доступ к информации о выборах. Ранее, с начала полномасштабного вторжения, она была закрытой из соображений безопасности.