Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях возможно проведение выборов. Главной предпосылкой он назвал безопасность и поддержку международных партнеров.

Подробнее о возможности проведения выборов рассказал президент Украины в интервью Fox News, передает 24 Канал.

При каких условиях в Украине возможны выборы?

В эфире американского телеканала Зеленский заявил, что проведение выборов возможно только при условии безопасности и договоренностей с международными партнерами.

Например, мы готовы, если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей конституции, мы можем, если сможем договориться с нашими партнерами, конечно, с нашей частью денег,

– сообщил лидер Украины.

На вопрос журналиста о коррупции в Украине и противодействии ей, Зеленский заверил, что антикоррупционные реформы принимаются парламентом большинством голосов, включая его партию, даже во время войны. В то же время европейские институты подтверждают независимость антикоррупционной инфраструктуры Украины.

Президент Украины подчеркнул, что проведение выборов должно сочетаться с обеспечением безопасности граждан.

Готовится ли Украина к выборам?