Даже если это сложно по Конституции, – Зеленский указал, при каких условиях возможны выборы
- Зеленский заявил, что выборы в Украине возможны только при условии безопасности и договоренностей с международными партнерами.
- Президент подчеркнул, что проведение выборов должно сочетаться с обеспечением безопасности граждан.
Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях возможно проведение выборов. Главной предпосылкой он назвал безопасность и поддержку международных партнеров.
Подробнее о возможности проведения выборов рассказал президент Украины в интервью Fox News, передает 24 Канал.
При каких условиях в Украине возможны выборы?
В эфире американского телеканала Зеленский заявил, что проведение выборов возможно только при условии безопасности и договоренностей с международными партнерами.
Например, мы готовы, если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей конституции, мы можем, если сможем договориться с нашими партнерами, конечно, с нашей частью денег,
– сообщил лидер Украины.
На вопрос журналиста о коррупции в Украине и противодействии ей, Зеленский заверил, что антикоррупционные реформы принимаются парламентом большинством голосов, включая его партию, даже во время войны. В то же время европейские институты подтверждают независимость антикоррупционной инфраструктуры Украины.
Президент Украины подчеркнул, что проведение выборов должно сочетаться с обеспечением безопасности граждан.
Готовится ли Украина к выборам?
Председатель ВРУ Руслан Стефанчук сообщал, что проведение выборов в Украине возможно только после завершения войны. Однако готовились различные сценарии, чтобы процесс был доступным для всех граждан.
Законопроект о выборах будет предусматривать голосование военных на фронте, украинцев за рубежом, участие международных наблюдателей и вопросы финансирования.
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что после завершения военного положения страна столкнется с рядом вызовов во время организации выборов.