Более 90 процентов голосов: президентом Азербайджана в пятый раз стал Ильхам Алиев

В Азербайджане прошли "выборы" президента. Действующий президент страны Ильхам Алиев победил в пятый раз. Оппозиция заявила, что выборы были ненастоящими.

7 февраля в Азербайджане состоялось голосование на президентских выборах. Ильхам Алиев набрал аж 92,05% голосов.

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Результаты "выборов" в Азербайджане

Центризбирком Азербайджана утверждал, что в день выборов по состоянию на 17:00 на избирательные участки пришли почти 4,6 миллиона человек. Это примерно 71% всех избирателей.

Результаты выборов обнародовала Центральная избирательная комиссия страны:

Ильхам Алиев – 92,05% голосов,

Запад Орудж – 2,19%,

Фазиль Мустафа – 2%,

Гудрат Гасангулиев – 1,76%,

Рази Нуруллаев – 0,8%,

Эльшад Мусаев – 0,67%,

Фуад Алиев – 0,53%.

Данные экзитпола компании Oracle Advisory Group, которые опубликовали накануне, показали, что Алиев предварительно получил 93,9% голосов избирателей.

Всего до этого Алиев четыре раза побеждал на президентских выборах: в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах.

Напомним, что 7 декабря в Азербайджане объявили досрочные выборы президента. Тогда Алиев подписал распоряжение, которым поручил Центризбиркому назначить внеочередные выборы на 7 февраля.

Оппозиция не согласна с результатами

Оппозиционная партия Народный фронт Азербайджана (НФА) заявила, что не признает результаты внеочередных президентских выборов. Об этом пишет "Радио Свобода".

Настоящих выборов не было, поскольку выборы проходили без конкуренции, свободы были полностью ограничены, в атмосфере страха, угроз и административного террора, а объявленные результаты не являются выражением воли народа и являются нелегитимными,

– говорится в заявлении НФА.

Интересно, что Ильхама Алиева уже успели поздравить Виктор Орбан и Александр Лукашенко. Они сделали это еще до объявления результатов выборов.