Чувствую себя не в свои тарелке, Лукашенко пожаловался, что кроме него некому идти на выборы

В воскресенье, 26 января, в Беларуси начались выборы президента. На фоне полного отсутствия хотя бы имитации конкурентности, Александр Лукашенко пожаловался, что его некому заменить.

Самопровозглашенный белорусский лидер разводит руками, потому что ему якобы снова "пришлось" участвовать в голосовании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские медиа.

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Лукашенко "заставили" участвовать в выборах президента

Как отметил Александр Лукашенко, все понимают, что он "не вечен". Самопровозглашенный президент Беларуси убеждает, что не хотел снова идти на выборы. Лукашенко говорит, что месяца три-четыре назад он сказал об этом на заседании Совета Безопасности.

Сколько можно, я 30 лет (у власти – 24 Канал). Чисто внешне как-то даже неприлично, я уже себя не в своей тарелке чувствую, вроде никого нет,

– жалуется Лукашенко.

Похоже, за это время Лукашенко не смогли "найти" замену, потому что он снова участвует в выборах. Кроме диктатора в гонке за пост участвуют и другие 4 "кандидата". Однако после таких заявлений о "конкуренции" очевидно, что нас ожидают очередные 80+% "поддержки", которые нарисует новому-старому президенту ЦИК. Вероятно, предварительные результаты объявят уже вечером.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что наше государство не будет признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.