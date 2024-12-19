Пропаганда проговорилась: Тихановская спрогнозировала результат "выборов" в Беларуси

В Беларуси решили провести так называемые президентские выборы 26 января 2025 года. Конечно, это фарс и имитация, которую нельзя назвать настоящим голосованием, потому что их результаты известны заранее.

Председатель Объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская рассказала 24 Каналу, что это такой ритуал, который Лукашенко организует для себя. Их результат понятен, а единственная интрига – это сколько процентов напишут в финальном протоколе.

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Выборы без всякой загадки

"Кажется, что пропаганда уже проговорилась – будет 90-95%. Я не удивлюсь, если окажется 120%. В условиях, которые сейчас в Беларуси, шансов для выборов нет. В стране тотальная зачистка, все партии ликвидированы", – заметил Светлана Тихановская.

Политические лидеры или за решеткой, или вынужденно покинули страну. И сейчас даже баллотироваться нельзя, когда ты “неблагонадежный”. Лукашенко извлек уроки из 2020 года. Он хочет провести такую максимально стерильную кампанию без конкуренции и альтернативных кандидатов.

Сейчас страна в сталинском режиме, проводят принудительные сборы в поддержку Лукашенко. Они записывают различные флешмобы, насколько страна поддерживает своего диктатора, уже объявили, что собрали миллионы подписей в его поддержку,

– добавила Светлана Тихановская.

Тех, кто отказывается записываться за Лукашенко, вносят в другой список. К ним приходит КГБ. Конечно, белорусы не признают эти выборы без выбора и призывают других граждан, если их заставляют приходить на избирательные участки, ставить в бюллетенях отметку против всех.

"Я уверена, что международное сообщество не признает этих выборов. У нас будут переговоры по этому вопросу. Лукашенко как был нелегитимным узурпатором, таким и останется", – подчеркнула Тихановская.

Новые абсурдные заявления Лукашенко

Белорусский диктатор заявил что президентом должен быть мужчина, а не женщина. В таких высказываниях нет ничего нового. Он всегда демонстрировал домостроительные взгляды. Но теперь этот мужской шовинизм выглядит дремучим и неприличным в новом мире, потому что сейчас везде все больше женщин-лидеров.

Белорусы в целом, как нация, давно переросли Лукашенко с такими его патриархальными взглядами. Он живет средневековыми представлениями о жизни, а белорусы - это образованный, современный, проевропейский народ,

– подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что у них уже нет таких представлений, что женщина не для политики. Белорусы тоже видят, как все больше женщин занимают руководящие посты. И в 2020 году показали, что они на голову выше, чем эти советские лидеры.

Стоит отметить, что с 2020 года задержания и репрессии в Беларуси не останавливались ни на день. Людей арестовывают за все: участие в протестах 2020 года, старые фотографии с красно-белыми флагами, за переписку и даже за лайки в соцсетях.