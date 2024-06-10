Выборы в Европарламент: лидируют проукраинские или пророссийские партии

9 июня было последним днем голосования на выборах в Европарламент. Предварительно, лидирует Европейская народная партия, которая поддерживает Украину.

Традиционно выборы в Европарламент проходят в течение 4 дней. 6 июня они стартовали в Нидерландах, 7 – 8 июня прошли в Ирландии, Латвии, на Мальте, в Словакии и Чехии. Подавляющая часть других стран ЕС проводила выборы в воскресенье, 9 июня.

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Кто побеждает на выборах в Европарламент

Предварительно, по состоянию на 20:00 9 июня наибольшую фракцию в десятом созыве Европарламента получит проукраинская Европейская народная партия (ЕНП). Вероятно, она будет иметь 186 из 720 мест. Известно, что от этой партии Урсула фон дер Ляйен является кандидатом на пост главы Еврокомиссии.

На втором месте находится либеральная партия "Обновляя Европу". Она может рассчитывать на 82 месте в парламенте.

На третьем месте – Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР). Они получают 70 мандатов, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" - 60 мест.

Объединение "Зеленые / Европейский свободный альянс" получит примерно 53 места

Группа Прогрессивный альянс социалистов и демократов, предварительно, получит 133 мандата. Левые набирают 36 мандатов.

Предварительные результаты выборов в Европарламент / Фото Европарламент

Как голосовали по странам

В Германии партия канцлера Олафа Шольца Социал-демократическая партия заняла третье место с 14 процентами голосов. Она уступила пророссийской "Альтернативе для Германии". Первенство, зато, завоевал оппозиционный Консервативный Христианско-демократический союз, получив 29,5 процентов голосов. Отметим, что эта партия выступает за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Во Франции президент правящая партия Макрона потерпела поражение. Она почти вдвое набрала меньше голосов, чем праворадикальная партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая получила более 31 процента поддержки. После того, как стали известны результаты голосования, Макрон заявил о роспуске парламента.

В Австрии тем временем побеждает пророссийская "Партия свободы". Сейчас у нее более 27 процентов голосов.

В Словакии вперед вырвалась партия "Прогрессивная Словакия", партия пророссийского премьера Роберта Фицо SMER сейчас на втором месте.

В Бельгии премьер Александер де Кроо ушел в отставку из-за проигрыша своей партии Open VLD. Она набрала менее 6 процентов. В то же время консервативная партия N-VA набрала более 18 процентов.

В Польше лидирует оппозиционная партия "Общественная коалиция" Туска. На втором месте находится правящая партия "Право и справедливость".

В Италии победу одержала партия Мэлони. Ее левоцентристская "Демократическая партия" (Pd) получила около 21 – 25 процентов голосов.

В Венгрии, предварительно, в Европарламент могут пройти провластная партия "Фидес", оппозиционная партия "TISZA ("Уважение и свобода")", а также проевропейская "Демократическая коалиция".

Сейчас в большинстве стран продолжаются подсчеты голосов. Точные результаты станут известны уже 10 июня.

Как выборы в Европарламент определят судьбу Украины и ЕС, читайте в материале 24 Канала.