"Друзья Путина в Европе находятся на подъеме": интервью с главой комитета Европарламента

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже третий год. С одной стороны среди европейских партнеров все еще существует неопределенность относительно передачи оружия для Украины, с другой стороны – не исключают введения войск европейских стран. Ситуация становится более драматичной из-за отсутствия финансовой помощи со стороны США.

О том, готова ли Европа самостоятельно помогать Украине, выборах в Европарламент, передаче немецких ракет Taurus и возможно ли вступление НАТО в войну – рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу председатель комитета иностранных дел Дэвид Макаллистер.

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Выборы в ЕС и кто может возглавить Еврокомиссию

Дэвид Макаллистер – немецкий политик, евродепутат от Европейской народной партии, председатель комитета Европарламента по иностранным делам. К немецкой консервативной партии ХДС присоединился в 1998 году. В течение 1996 – 2002 годов был членом городского совета небольшой коммуны Бад-Бедеркеза, а с 2001 года исполнял обязанности городского главы. С 1998 года был членом земельного парламента Нижней Саксонии.Одновременно он продвигался по карьерной лестнице в партийной структуре. В течение 2003 – 2010 годов был председателем парламентского клуба в земельном парламенте, а с 2008 года возглавил ХДС на федеральном уровне. В 2010 году был премьером Нижней Саксонии. С 2014 года является членом Европарламента.

Учитывая то, что через три месяца состоятся выборы в Европейский парламент, есть ли у вас беспокойство относительно потенциального подъема более радикальных партий и дальнейшего влияния на поддержку Украины?

Что ж, с 6 по 9 июня уже 10-й раз состоятся выборы в Европейский парламент. Европейский парламент – это нечто особенное, потому что мы являемся единственным многонациональным демократическим парламентом в мире, который избирается непосредственно гражданами.

Поэтому каждые пять лет граждане Европейского Союза должны принимать решение, в каком направлении должен развиваться Европейский Союз.

Так, в некоторых странах-членах радикалы, демагоги, националисты, друзья Путина находятся на подъеме. Эти политические силы, независимо от того, происходят ли они из крайне правых или крайне левых, имеют одну общую черту – они хотят ослабить Европейский Союз, они не хотят продолжать процесс европейской интеграции. Наоборот, сделать шаги назад, даже выйти из Евросоюза



Дэвид Макаллистер / Фото david-mcallister.de

Поэтому важно, чтобы прежде всего мы четко заявили, что огромное большинство граждан в Европейском Союзе хочет продолжения процесса европейской интеграции и говорит "нет" демагогам, националистам и популистам. Мы говорим "нет" этим друзьям и сторонникам Путина. Лучший рецепт против этих политических сил – это более высокая явка избирателей.

Вот почему мы говорим гражданам Европы, что эти выборы важны. Не спешите, потратьте эти 10 минут, чтобы проголосовать за проевропейскую, демократическую, конструктивную партию.

После выборов изменения произойдут не только в Европарламенте, но и в Еврокомиссии. По вашему мнению, кто мог бы взять на себя роль Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности?

Прежде всего, несмотря на рост радикалов в некоторых наших государствах-членах (не во всех), я ожидаю, что и следующий Европейский парламент будет иметь четкое проевропейское конструктивное большинство, и мы продолжим работать над тем, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше.

Я агитирую за то, чтобы Урсула фон дер Ляйен снова стала следующим президентом Комиссии на следующие пять лет. Что касается должности Верховного представителя, то никто не знает, кто получит эту должность. Но понятно одно – Жозеп Боррель, который занимает эту должность, объявил, что он точно недоступен для следующего срока. Поэтому, безусловно, будет новый Высокий представитель ответственный за внешнюю политику Европейского Союза. Кто это будет, женщина или мужчина, пока неизвестно.

Президент Еврокомиссии предложила создать новую должность – комиссар по вопросам обороны. Как вы считаете, какие основные вызовы будут стоять перед этим человеком?

Я приветствую объявление, которое сделала Урсула фон дер Ляйен. Моя политическая семья – Европейская народная партия призвала к созданию должности комиссара, ответственного за безопасность и оборону. Он или она будет отвечать за укрепление общей политики безопасности и обороны Европейского Союза. В частности, сейчас нам нужно ввести единый рынок оборонных товаров, наращивать наше оборонное промышленное производство и делать конкретные шаги на пути к полноценному европейскому оборонному союзу.

Вся эта деятельность на уровне ЕС должна тесно координироваться с НАТО. Речь идет об усилении европейской составляющей в НАТО. Мы останемся трансатлантическими, но одновременно станем более европейскими.

Мы говорим об укреплении европейского компонента в хорошо отработанных рамках НАТО с нашими американскими, канадскими и британскими партнерами, если назвать лишь некоторые свободные страны, которые не являются членами Европейского Союза.

Неопределенность в США: может ли Европа действовать самостоятельно?

Учитывая задержки с предоставлением американской помощи Украине и неопределенность, связанную с выборами в США, считаете ли вы, что Европа могла бы самостоятельно оказать достаточную поддержку Украине?

Европейский Союз никогда в нашей истории не поддерживал третью страну так, как мы поддерживаем Украину – финансово, экономически, гуманитарно, а также в военном плане. И мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, но также и любой ценой.

Мы точно знаем, что поставлено на карту в этой войне, как украинцы защищают не только свою страну, не только свою свободу от этой российской агрессивной войны, мы с ними вместе.

Европейский Союз поддерживает Украину, но мы тесно координируем наши действия с Соединенными Штатами Америки, с Канадой, с Великобританией, с Норвегией, с Японией, с Австралией, с Новой Зеландией, с Южной Кореей, если назвать лишь некоторых из наших партнеров.

Мы призываем Конгресс США дать зеленый свет дополнительной поддержке Украины. Это имеет решающее значение сейчас, особенно после того, как мы в Европе дали "зеленый свет" нашей поддержке Ukrainian Facility. 50 миллиардов евро предусмотрены на следующие четыре года, чтобы украинское правительство могло планировать, быть уверенным в том, что наша поддержка будет предусмотрена.



Дэвид Макаллистер призывает ЕС сделать все, чтобы поддержать Украину против России / Фото diplomacyandcommerce.rs

На фоне этих событий, насколько важна европейская стратегическая автономия и, по вашему мнению, стала ли Европа уже более сильным геополитическим игроком?

Стратегическая автономия, стратегический суверенитет – называйте это как угодно. Лично я предпочитаю термин стратегический суверенитет. Это означает, что европейцы должны быть в таком положении, чтобы мы могли принимать политические решения самостоятельно, независимо. Мы в Европе тесно связаны с Соединенными Штатами Америки. США – наш самый важный партнер и союзник. Мы вместе в НАТО.

США – наш важнейший торговый партнер, и мы хотим продолжать наши тесные трансатлантические отношения. Европа должна стать более гибкой. Это означает, что мы должны сделать дальнейшие шаги в укреплении общей внешней политики и политики безопасности, а также уменьшить зависимость от импорта из третьих стран в отношении критического сырья и энергоносителей.

Именно поэтому стратегия Европейского Союза заключается в том, чтобы определить, где есть экономические риски, особенно в цепях поставок, которые могут сделать нас уязвимыми к воздействию третьих сторон.

Вот почему, когда речь идет о Китае, политика Европейского Союза заключается не в том, чтобы отделиться от Китая, а в том, чтобы уменьшить риски чрезмерной зависимости.

Экономика Европейского Союза является второй по величине в мире после США, в то время как Россия не занимает ведущих позиций и находится под санкциями. Имея такое значительное экономическое преимущество над Россией, почему ЕС не может обеспечить паритет в амуниции на поле боя?

Прежде всего, мы никогда не применяли столько санкций против Российской Федерации. Было введено 12 пакетов санкций, завершается работа над 13-м пакетом и мы продолжим оказывать давление на путинский режим в Москве. Таким образом, мы делаем все возможное, чтобы давить на Россию экономически.

Думаю, над чем нам еще надо поработать, так это над проблемой обхода санкций. Все еще слишком много товаров попадает в Россию через третьи страны. Нам нужно говорить с этими третьими странами, с некоторыми странами Европы, с некоторыми странами Центральной Азии. Поэтому я приветствую решение Еврокомиссии назначить Дэвида О'Салливана, опытного ирландского дипломата, на ведущую роль специального представителя по вопросам санкций.

Когда мы говорим о поставках боеприпасов и оружия Вооруженным силам Украины, то храбрые мужчины и женщины в ВСУ мужественно воюют против россиян.

Я, как бывший солдат немецкой армии, могу только выразить свое глубокое уважение к храбрости и мужеству украинских солдат. Но чтобы победить россиян, им нужно оружие и боеприпасы.

Именно поэтому Европарламент высказался очень четко. Мы призываем наши государства-члены, ЕС и НАТО придумать новую идею, как в дальнейшем обеспечивать Украину и поставлять больше. Мы поддерживаем Украину не просто столько, сколько нужно, но и чего бы это ни стоило. Это большая разница. И именно поэтому "чего бы это ни стоило" означает, что нам нужно наращивать производство боеприпасов.

Выборы в России: реакция Европарламента

В следующем месяце в России состоятся президентские выборы. Какой будет реакция Европарламента и планируете ли признавать результаты этих выборов?

Сегодня в Европарламенте на пленарном заседании выступила Юлия Навальная, которая дала четко понять, за что боролся ее убитый муж Алексей Навальный – за свою мечту о демократической, мирной, европейской России. Мы, как ЕС, продолжим борьбу российской оппозиции против режима Путина.

По многим причинам, чрезвычайно важно, чтобы Россия не преуспела и Украина в конечном итоге победила. Поскольку украинская модель свободного и открытого общества и демократии считается угрозой для автократа Путина, он не хочет этого для своей страны. Он боится, что его позиция может оказаться под угрозой.

Относительно российских выборов – это не демократические выборы. Это так называемые "выборы", и мы не признаем результаты этих выборов.

Ракеты Taurus и войска НАТО в Украине

Олаф Шольц снова выступил против передачи Украине ракет Taurus. По Вашему мнению, что может быть причиной этого, и как эти ракеты большой дальности потенциально могут изменить ситуацию на поле боя?

Я не канцлер Германии, поэтому я не обладаю теми же знаниями, что и он. Возможно, канцлер знает больше, чем мы все. Возможно, есть какие-то причины, почему он так осторожен и выступает против поставок этих ракет большой дальности.

Но в Германии он становится все более изолированным из-за своей позиции. Оппозиционная фракция ХДС/ХСС призывает немецкий Бундестаг наконец поставить эти ракеты Taurus, а его партнеры по коалиции в правительстве, Партия зеленых и Либеральная партия Германии, также призывают канцлера изменить свою политику. Он не желает этого делать. Я глубоко сожалею об этом, потому что сказать, что мы будем поддерживать Украину, чего бы это ни стоило, означает, что мы должны дать украинцам оружие, необходимое им для того, чтобы дать отпор российской агрессии.

И последний вопрос: недавно появились новости с саммита в Париже, который состоялся на днях, о возможной отправке войск НАТО в Украину. Что вы думаете об этом?

Я не знаю, почему президент Франции вынес этот вопрос в публичную дискуссию, и поэтому я не могу это комментировать. Позиция большинства стран-членов Европейского Союза очень четкая – мы поддерживаем Украину в этой войне, но мы не становимся участниками этой войны.

Это четкая позиция НАТО и позиция Европейского Союза. Отправка солдат в Украину, конечно, изменила бы правила игры. Поэтому, в данном случае, я понимаю беспокойство по поводу высказываний президента Макрона, но жалею, что мы ведем подобные дебаты публично. Я считаю, что такие очень чувствительные вопросы должны решаться незаметно, за закрытыми дверями.

Именно для этого встречаются главы правительств и государств. Поэтому я не разделяю взглядов президента Макрона и не понимаю, почему он начал эти дебаты.