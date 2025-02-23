Есть позитив для Украины: политолог дал прогноз на выборы в Германии

Согласно экзитполам ХДС/ХСС побеждает на выборах в Германии. В таком случае канцлером должен стать Фридрих Мерц. И это хорошие новости для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Постернак, заметив, что стоит обратить внимание и на второе место пророссийской "Альтернативы для Германии". Они за четыре года удвоили свой уровень поддержки.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Постернак, победа ХДС/ХСС на выборах – лучший для Украины вариант. Тогда канцлером станет Фридрих Мерц, который делал уже много положительных для Украины заявлений. В частности он поддерживает передачу Украине ракет Taurus.

Несмотря на это, если ХДС/ХСС будет создавать коалицию с Социал-демократической партией Германии, то могут быть определенные изменения в политике.

Если ХДС/ХСС пойдет на коалицию с СДПГ, то вполне очевидно, что социал-демократы будут вносить коррективы в коалиционную программу. Например, могут требовать не такой решительной поддержки для Украины,

– отметил Постернак.

Добавим, Фридрих Мерц уже объявил о победе на выборах. Согласно экзитполам они набрали почти 29% голосов.