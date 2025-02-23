Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Постернак, зауваживши, що варто звернути увагу і на друге місце проросійської "Альтернативи для Німеччини". Вони за чотири роки подвоїли свій рівень підтримки.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Постернак, перемога ХДС/ХСС на виборах – найкращий для України варіант. Тоді канцлером стане Фрідріх Мерц, який робив вже багато позитивних для України заяв. Зокрема він підтримує передачу Україні ракет Taurus.

Попри це, якщо ХДС/ХСС буде створювати коаліцію з Соціал-демократичною партією Німеччини, то можуть бути певні зміни у політиці.

Якщо ХДС/ХСС піде на коаліцію з СДПН, то цілком очевидно, що соціал-демократи будуть вносити корективи в коаліційну програму. Наприклад, можуть вимагати не такої рішучої підтримки для України,

– зазначив Постернак.

Додамо, Фрідріх Мерц вже оголосив про перемогу на виборах. Згідно з екзитполами вони набрали майже 29% голосів.