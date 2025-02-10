Ракеты Taurus и членство в НАТО: что об Украине говорили кандидаты на должность канцлера Германии

Во время теледебатов оба кандидата на должность канцлера Германии – Олаф Шольц и Фридрих Мерц – согласились, что Украина должна и в дальнейшем получать военную помощь. Однако оба они не видят возможности взять Украину в НАТО в нынешней ситуации.

Мерц, впрочем, выступает за поставки Украине ракет Taurus. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что об Украине звучало на дебатах

Дискуссия кандидатов охватывала ключевые внешнеполитические вопросы, в частности ситуацию вокруг войны в Украине и роль Германии в поддержке Киева.

Олаф Шольц заявил, что война унесла сотни тысяч жизней и должна быть завершена как можно скорее. Он отметил важность международной поддержки Украины и подчеркнул, что Германия является вторым государством по объемам помощи.

Мы должны помочь Украине иметь сильную армию, потому что ее экономика не сможет финансировать армию такого размера, которая нужна для защиты. Это первое, что важно с гарантиями безопасности, которые мы согласовываем,

– сказал лидер социал-демократов.

В то же время он высказался против поставок Украине дальнобойного оружия, объяснив это необходимостью предотвратить перерастание конфликта в войну между НАТО и Россией.

Относительно возможного вступления Украины в НАТО, Шольц заметил, что "американское правительство это отвергает", и он лично не видит такого варианта в нынешней ситуации.

Фридрих Мерц согласился, что сейчас членство Украины в НАТО невозможно из-за активных боевых действий. В то же время он выступил за поставку крылатых ракет Taurus, заметив, что это должно быть скоординировано в рамках Евросоюза.

Мерц также подчеркнул необходимость долгосрочной готовности к агрессивной политике России.

В течение следующих нескольких лет нам придется подготовиться к тому, что РФ будет продолжать агрессивные военные действия против Запада и Европы,

– сказал Мерц.

Внеочередные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля.