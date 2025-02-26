Такая опасность существует: "Альтернатива для Германии" может выиграть следующие выборы

Ультраправая "Альтернатива для Германии", которую называют пророссийской, заняла второе место на выборах в Германии с более 20% поддержки. За четыре года они более чем вдвое улучшили свой результат.

Об этом 24 Каналу рассказал редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко, заметив, что такая опасность действительно существует. Еще год назад социологи сообщали, что АДН была на первом месте среди молодежи 18-24 лет. Хотя ХДС/ХСС уступал лишь на 1-2%.

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Почему молодежь поддерживает АДН

Как рассказал Гончаренко, самое интересное, что молодежь поддерживает АДН не из-за идеологических или миграционных вопросов. Хотя именно эта партия выступает за радикальное ограничение миграции в Германию. Речь идет о массовой высылке нелегальных мигрантов.

Главный вопрос для молодежи – экономический. За последние несколько лет люди в среднем потеряли до 20% своих доходов из-за инфляции. Молодежь это особенно ощущает.

Доходы у молодежи еще низкие. Трудно найти работу и снимать квартиру. Германия переживает экономическую рецессию уже 3 год подряд. Закрывают малые, средние и крупные предприятия. Прежде всего увольняют молодежь. Это все использует "Альтернатива для Германии",

– рассказал Гончаренко.

Несмотря на это, самой большой неожиданностью стали почти 8,8% поддержки Левой партии. Многие прогнозировали, что они вообще не пройдут барьер в 5%.

Напомним, на выборах в Германии победил блок ХДС/ХСС под руководство Фридриха Мерца. Кто это такой – читайте в материале 24 Канала.