Опасный тренд: какой будет поддержка Украины от Германии после выборов

Президент Германии распустил парламент, а 23 февраля 2025 года состоятся выборы, после которых сформируют новое правительство. Сейчас глава немецкого МИД заверила Украину в дальнейшей поддержке, но некоторые политические силы уже выступают против этого.

Согласно опросам большие шансы на победу имеет партия ХДС. Как рассказал 24 Каналу кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, лидер этой политической силы Фридрих Мерц положительно отзывается об Украине.

Читайте также Шольц резко раскритиковал Мерца за его позицию по Taurus

Чего ждать от выборов

Если Фридрих Мерц станет канцлером, то можем надеяться, что при его правлении помощь Украине продолжится. Очевидно, что ХДС не сможет получить монобольшинство, поэтому им придется договариваться о коалиции. Среди претендентов – Социал-демократическая партия Германия. Ее представителем является действующий канцлер Олаф Шольц.

Думаю, после выборов мы увидим обновленную Германию, но ее поддержка Украины сохранится. Хотя также следует понимать, что официальный Берлин будет ориентироваться на новые реалии, особенно те, что касаются американской политики и администрация Дональда Трампа,

– сказал Станислав Желиховский.

Вряд ли будут серьезные последствия для двусторонних отношений между Украиной и Германией. Но надо обратить внимание, что среди немцев набирают поддержку ультраправые и ультралевые популистские партии.

Эта тенденция является угрожающей, ведь в будущем такие силы могут еще больше набирать голосов, особенно, если будут экономические проблемы в Германии, не определена ситуация с нелегальной миграцией, или если будет продолжаться активная фаза российско-украинской войны,

– добавил эксперт-международник.

Эти факторы влияют на настроения немцев, ведь люди понимают, что Германия сейчас является вторым в мире донором после Соединенных Штатов в контексте помощи Украине. Не все положительно воспринимают этот факт, особенно учитывая то, что внутри страны уменьшают определенные статьи бюджета, чтобы передать средства нашему государству.

Популистские силы на этом спекулируют, поэтому тренд опасен, но, скорее всего, триумфа ультраправых и ультралевых популистских партий не произойдет.