В воскресенье, 23 февраля, в Германии пройдут досрочные выборы в парламент. Действующий канцлер Олаф Шольц уверен в своей победе, однако опросы и аналитики дают более сдержанные прогнозы.

Таким образом, Шольц может стать единственным канцлером от СДПГ, которого не переизбрали на второй срок. Нынешние выборы, вероятно, станут триумфом для Фридриха Мерца и ХДС/ХСС, однако остается вопрос, с кем они будут формировать коалицию.

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Какими будут нынешние выборы в Германии

Так, действующий канцлер Олаф Шольц во время выступления в Постдаме заявил, что "снова может победить", цитирует Tagesschau. Глава СДП рассчитывает на тот пласт населения, который до сих пор не определился за кого будет голосовать.

Я не верю в чудеса, но я верю в победу на выборах. Я убежден, что на этот раз многие люди определятся только на избирательном участке,

– отметил Шольц.

Шольц уверен, что многие немцы решит отдать оба голоса за Социал-демократическую партию, "чтобы мы были достаточно сильными и чтобы правительство могло продолжить работу под моим руководством".

Однако опросы показывают, что Олаф Шольц потенциально может стать главой немецкого правительства с самым коротким сроком пребывания у власти за последние 50 лет. Его партии пророчат всего 15% на выборах, а любой результат, ниже 20%, станет худшим за всю послевоенную историю СДПГ. Сейчас партия занимает всего третье место.

Лидером в опросам является блок ХДС/ХСС (возглавляемая Мерцом Христианско-демократическая партия в традиционном блоке с баварским ХСС, Христианско-социальным союзом, вместе известны как Union). Он претендует на победу с 30% голосов. Однако важно, что ХДС/ХСС не сможет править самостоятельно, поэтому консерваторам нужна по крайней мере еще одна партия в коалиции.

Второе же место по прогнозам набирает ультраправая "Альтернатива для Германии". Она получит примерно 21% на досрочных выборах, что будет самым большим успехом правых сил со времен Второй мировой. Однако традиционно АдГ находится в политической изоляции, коалицию формировать с этой политсилой никто не хочет.