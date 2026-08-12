Россия готовится к массовой фальсификации результатов выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.
Как на ВОТ пройдут выборы в Госдуму?
По словам Коваленко, администрация Путина поставила задачу обеспечить явку на ВОТ на уровне более 65–70%, а партии "Единая Россия" – не менее 70% голосов.
Сами эти выборы являются незаконными, однако Кремль хочет использовать их, чтобы создать видимость легитимности оккупации украинских территорий.
В то же время в России выборы проходят на фоне полной поддержки войны против Украины. Все основные политические силы выступают за продолжение боевых действий.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Антивоенную партию"Яблоко" показательно отстранили от выборов, чтобы она не набрала значительный процент голосов.
Коваленко отмечает, что это свидетельствует о страхе Кремля перед антивоенными настроениями.
В то же время в России все больше людей выступают против продолжения войны. Больше всего такие настроения заметны в регионах, но они есть и в Москве, где негативно реагируют на возможную новую мобилизацию. Впрочем, пока эти люди не готовы выходить на организованные протесты.
Однако, как отмечает Коваленко, подобные настроения в свое время также накапливались в СССР и стали одним из факторов его распада.
Напомним, что по данным разведки, Владимир Путин планирует после выборов в Госдуму провести массированную мобилизацию. Российский диктатор планирует набрать в армию до 500 тысяч солдат. Ожидается, что объявления о мобилизации не будет – она будет проходить скрытно.
Кроме того, Кремль намерен разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейцев.