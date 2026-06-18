Впервые за 25 лет: на что могут решиться в Кремле во время выборов в Госдуму

Осенью в России состоятся выборы в Госдуму, Владимир Путин уже подписал указ. Основной день голосования — 20 сентября. По прогнозам украинской разведки, в этот день рейтинг российского диктатора может упасть до 55%. Кроме того, падает и рейтинг партии "Единая Россия".

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко, отметив, что именно эта партия всегда была лидером в Госдуме. Чтобы продолжить эту "традицию", в Москве могут принять серьезное решение.

Смотрите также : Россия заявила о массированной атаке дронов: только на подлете к Москве их было до 200 БПЛА

На что могут решиться в Кремле во время выборов в Госдуму?

По словам руководителя аналитического центра, сейчас в России нет идеи для оппозиции, а тем более человека, который бы ее возглавил. Масс россиян, переставших бояться силовиков, также нет. Поэтому рассчитывать на бунты или акции протеста не стоит.

В то же время этого российским властям недостаточно — в этом году впервые за 25 лет в Кремле могут решиться "подбросить" более 20% голосов (бюллетеней) за партию "Единая Россия".

Рейтинг этой партии сейчас составляет ориентировочно 34%. Думаю, он будет иметь тенденцию к падению. А им нужно иметь минимум 50%,

– пояснил он.

Денисенко добавил, что маловероятно, что это приведет к массовым беспорядкам в стране-агрессоре. Однако это бесспорно свидетельствует о десекрализации российских властей. Такую тенденцию Путину не удастся сломить ни в этом году, ни в следующем.

Денисенко рассказал, на что могут решиться в Кремле: смотрите видео