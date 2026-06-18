Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко, зауваживши, що саме ця партія завжди була лідером у держдумі. Щоб продовжити цю "традицію", у Москві можуть ухвалити серйозне рішення.

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На що можуть наважитись у Кремлі під час виборів до держдуми?

За словами керівника аналітичного центру, зараз в Росії немає іде для опозиції, а особливо людини, яка її очолить. Мас росіян, які перестали боятись силовиків, також немає. Тому розраховувати на бунти чи акції протесту не варто.

Водночас цього російській владі недостатньо – цього року вперше за 25 років в Кремлі можуть наважитись "вкинути" понад 20% голосів (бюлетенів) за партію "Єдина Росія".

Рейтинг цієї партії зараз є орієнтовно 34%. Думаю, він буде мати тенденція до падіння. А їм потрібно мати мінімум 50%,

– пояснив він.

Денисенко додав, що малоймовірно, що це призведе до масових заворушень в країні-агресорці. Однак це беззаперечно свідчить про десекралізацію російської влади. Таку тенденцію Путіну зламати не вдасться ні цього року, ні наступного.

Денисенко сказав, на що можуть наважитись у Кремлі: дивіться відео