Мир должен увидеть пустые участки: в Легионе "Свобода России“ призывают россиян не идти на выборы

Уже в сентябре в России состоятся выборы в Госдуму. Как и любые выборы в стране-агрессоре, они завершатся сфальсифицированными результатами.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан "Цезарь" Андронников, отметив, что Владимиру Путину нужно, чтобы на избирательных участках появилось как можно больше россиян. Зато остановить войну он не собирается и лишь доказывает, что ему безразличны потери – лишь бы удержаться у власти.

Россиянам не стоит идти на выборы

По словам заместителя командира, он не раз участвовал в выборах и видел изнутри, как происходит этот процесс – полная фикция. Самое главное для системы Путина – это максимальная явка. Поэтому призывы российской оппозиции приходить на выборы лишь подыгрывают российскому диктатору.

Весь мир, повторяю, должен увидеть абсолютно пустые избирательные участки. "Путиноиды" нарисуют любую цифру. Нужно – нарисуют 146% явки. Но это будет фальшивкой, если участки будут пустыми. Поэтому категорически нельзя участвовать в этом фарсе. Категорически,

– подчеркнул он.

Недавно стало известно, что Верховный суд России снял с выборов партию "Яблоко". Однако даже ее нельзя считать оппозиционной на 100%. По мнению "Цезаря", эта партия выступила против войны лишь потому, что боевые действия стали неудобными для россиян. Еще год–два назад лидеры "Яблока" не особо переживали ни о драматическом театре в Мариуполе, ни о Буче, ни об Ирпене.

Однако, несмотря на это, Кремль побоялся сценария, который разыгрался в Беларуси в 2020 году. Тогда на выборах победила оппозиционерка Светлана Тихановская, ведь людям нужен был выбор.

"И сейчас, как вы знаете, проводились опросы, интернет-голосование в Подмосковье. После того как партия власти увидела результаты, что "Яблоко" лидирует с огромным отрывом, было принято решение запретить ее. У Путина понимают: в такой ситуации они могут оказаться в положении Лукашенко, когда люди все равно настолько массово проголосуют за "Яблоко", что это будет видно", – отметил он.

"Цезарь" о выборах в России: смотрите видео

"Цезарь" также обратил внимание на протесты молодежи в России из-за этой ситуации. Силовики "посоветовали" людям разойтись, иначе их отправили бы в военкомат. Однако здесь все обернулось наоборот – россияне все чаще обращаются в "Легион" с желанием вступить в его ряды или, находясь на территории России, стремятся помочь военным и постоянно выходят на связь.

Это для нас лучшая социология. Это лучший показатель того, что Россия все больше и больше против войны. Власть же не ориентируется на население. В России связь с населением давно утрачена. Для них главное – подавить протестные настроения и сделать так, чтобы не было ни одной институции, ни одной партии, ни одного движения, которое бы выражало антиправительственные идеи в принципе,

– подчеркнул заместитель командира.

Он добавил, что в России в целом вся оппозиция "беззубая", ее разгромили – политические деятели либо уже убиты, либо сидят в тюрьме. То есть Путин последовательно показывает обществу, что уйти он может только двумя способами: либо через смерть, либо через смену режима силовым путем.