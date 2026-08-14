Про це 24 Каналу розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан "Цезар" Андронніков, зауваживши, що Володимиру Путіну потрібно, аби якомога більше росіян з'явилось у дільницях. Натомість зупинити війну він не збирається і лише доводить, що йому байдуже на втрати – аби тільки втриматись при владі.

Росіянам не варто йти на вибори

За словами заступника командира, він не один раз брав участь на виборах і бачив зсередини, як відбувається цей процес – повна фікція. Найголовніше для системи Путіна – це максимальна явка. Тому заклики російської опозиції приходити на вибори лише підіграють російському диктатору.

Увесь світ, повторюю, має побачити абсолютно порожні виборчі дільниці. "Путіноїди" намалюють будь-яку цифру. Треба – намалюють 146% явки. Але це буде фальшиво, якщо дільниці будуть порожні. Тому категорично в цьому фарсі не можна брати участь. Категорично,

– підкреслив він.

Нещодавно стало відомо, що Верховний суд Росії зняв з виборів партію "Яблуко". Однак навіть її не можна вважати опозиційною на 100%. На думку "Цезаря", ця партія виступила проти війни лише через те, що бойові дії стали дискомфортними для росіян. Ще рік – два тому лідери "Яблука" не особливо переймалися ані драмтеатром у Маріуполі, ані Бучею, ані Ірпенем.

Однак, попри це, Кремль побоявся сценарію, який був у Білорусі у 2020 році. Тоді на виборах перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська, адже людям потрібен був вибір.

"І зараз, якщо ви знаєте, проводилися опитування, інтернет-голосування у Підмосков'ї. Після того як партія влади побачила результати, що "Яблуко" лідирує кардинально, було ухвалено рішення заборонити її. У Путіна розуміють: у такій ситуації вони можуть опинитися як Лукашенко, що все одно люди настільки масово проголосують за Яблуко, що це буде видно", – зазначив він.

"Цезар" про вибори в Росії: дивіться відео

"Цезар" також звернув увагу на протести молоді в Росії через цю ситуацію. Силовики "порадили" людям розійтись, бо в іншому випадку їх би відправили до військкомату. Однак тут все зіграло навпаки – росіяни все частіше звертаються до "Легіону" з бажанням приєднатись до лав або ж, перебуваючи на території Росії, прагнуть допомогти військовим і постійно виходять на зв'язок.

Це для нас найкраща соціологія. Це найкращий показник того, що Росія все більше і більше проти війни. Влада ж не орієнтується на населення. У Росії зв’язок з населенням давно втрачений. Їм головне – придушити протестні настрої і зробити так, щоб не було жодної інституції, жодної партії, жодного руху, який би виражав антиурядові ідеї в принципі,

– наголосив заступник командира.

Він додав, що в Росії загалом уся позиція "беззуба", її розгромили – політичні діячі або вже вбиті, або сидять в тюрмі. Тобто Путін послідовно показує суспільству, що піти він може тільки у 2 варіантах: або через смерть, або через зміну режиму силовим шляхом.