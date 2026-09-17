В России 18 сентября начинаются выборы в Государственную думу, которые Кремль планирует использовать для демонстрации якобы массовой поддержки войны против Украины. Российские власти заранее определили результаты голосования, привлекая к ним жителей оккупированных украинских территорий и устранив оппозиционные силы.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин назвал участие в голосовании "обязанностью" граждан и "общим вкладом" в победу над Украиной.

Какие подробности стоит знать о российских "выборах"?

На оккупированных украинских территориях захватчики впервые проводят выборы в российский парламент под принуждением и при наличии вооруженных военных на избирательных участках.

Аналитики отмечают, что Кремль регулярно манипулирует внутриполитическими процессами для достижения собственных целей.

Заранее спланированную победу правящей партии власти страны-агрессора намерены преподнести как неопровержимое доказательство широкой народной поддержки военной агрессии.

Подготовка общества к длительной войне

В августе Верховный суд России дисквалифицировал оппозиционную партию "Яблоко", лишив граждан возможности проголосовать за политическую силу, выступающую за прекращение огня.

Таким образом, российская система окончательно консолидируется вокруг военных действий и уничтожает любую легальную альтернативу.

Руководство правящей партии "Единая Россия", в частности ее лидер Дмитрий Медведев, официально позиционирует свою политическую силу как "партию победы". Они активно формируют в обществе готовность к затяжному конфликту и долгосрочным жертвам.

По оценкам экспертов ISW, представление результатов голосования в качестве общенародного референдума создает почву для будущих непопулярных решений властной верхушки.

В частности, это позволит Кремлю требовать от населения новых уступок, в том числе проведения следующих волн мобилизации.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, российские оккупационные власти систематически используют псевдовыборные процедуры для попыток легитимизации захвата украинских территорий.

Интересно отметить и то, что эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что Кремль пытается использовать заявления Дональда Трампа об "энергетическом перемирии" накануне выборов в США в своих интересах. По его словам, Москва стремится создать образ России как конструктивного партнера, чтобы в дальнейшем добиваться от Вашингтона выгодных для себя уступок.

В то же время, как отметил эксперт, за такой политической игрой стоят серьезные проблемы, с которыми сталкивается сама Россия.