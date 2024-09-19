Возвращение олигарха: как власти Грузии готовят свои "минские соглашения" и полную капитуляцию перед Россией

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26 октября 2024 года в Грузии состоятся парламентские выборы. Официально избирательная гонка стартовала только в сентябре, но на самом деле она продолжается уже много месяцев. Они без преувеличений определят дальнейшую судьбу страны.

Вариантов немного – либо сложный путь в Европу, либо превращение в кавказскую Беларусь, то есть младшего партнера России и ее обслугу. Большинство населения страны желает первого, однако действующая власть в лице партии "Грузинская мечта" последовательно тянет Сакартвело другим путем и имеет все шансы снова победить.

Как Украина проспала уроки войны 2008-го, какой в 2024-м план действий у пророссийских сил в Грузии и что делать прозападной оппозиции – читайте в материале 24 Канала.

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План по "белорусизации" Грузии

Хотя "Мечта" до сих пор не презентовала свою политическую программу, что это будет, мы уже примерно знаем – партия власти уже протянула скандальный закон об иноагентах.

Это копия российского репрессивного закона. С его помощью российские агенты в Грузии (какая игра слов) планируют подавить оппозицию и гражданское общество. Те же задачи имеет закон о запрете пропаганды ЛГБТК+, принятый уже в сентябре, а также ряд других инициатив.



Они направлены на отказ от евроинтеграции Грузии (ЕС с июля 2024 года приостановил ее в ответ на многочисленные демарши Тбилиси, а некоторые грузинские политики уже под санкциями США) и возвращение в сферу влияния России.

При этом "Мечта" до сих пор обещает грузинам вступление в ЕС до 2030 года и одним из лозунгов кампании является слоган "Достойно в Европу". Однако это очевидная ложь, ведь с такой политикой никакой Европы Грузии не светит. Наоборот, куда более реалистичным сейчас выглядит перспектива отмены "безвиза" для Сакартвело.

Абхазию и Южную Осетию вернут Грузии?

Зато грузинам предлагается идея восстановления территориальной целостности. Напомним, что сейчас 20% территории Сакартвело официальный Тбилиси не контролирует.

Сейчас как Абхазия, так и Южная Осетия имеют статус частично признанных государств. Их признала только Россия и ее симпатики вроде Никарагуа, Сирии, Венесуэлы и Науру. Последние даже не скрывают, что делают это за деньги.



Зато большинство стран мира (и Украина также) считают как Цхинвальский регион, так и Абхазскую Автономную Республику неотъемлемыми частями Грузии.

Несмотря на международное право, эти территории сейчас находятся под эффективным контролем России. Формально там есть свои правительства из местных сепаратистов, однако на самом деле они полностью зависимы от Кремля – денег и военной силы (Россия активно достраивает в Абхазии свою базу ВМС, а также привлекает местных к войне в Украине).

В последние годы россияне все меньше прячутся и уже назначают на руководящие посты в "республиках" оригинальных собственных граждан, которые "управляют" также гражданами России, потому что почти все местные давно получили российские паспорта. Ничего не напоминает? Да, это же "ДНР" и ее близняшка "ЛНР".

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Теперь план России заключается в том, чтобы вернуть (точнее – "втюхать") Абхазию и Южную Осетию под управление Грузии, а заниматься этими троянскими конями должна главная пророссийская партия страны "Грузинская мечта" и ее духовный лидер Бидзина Иванишвили.



Бидзина Иванишвили / Фото с фейсбук-страницы партии "Грузинская мечта"

Кто такой Бидзина Иванишвили и как он связан с Россией

Бидзина Иванишвили – грузинский олигарх, его бизнес тесно связан с Россией, его родственники имеют тесные связи с номиналами Путина (генералом КГБ и бывшим губернатором Санкт-Петербурга Полтавченко и другими).

Состояние Иванишвили оценивается примерно в 4,9 миллиарда долларов, что не слишком много по сравнению с российскими мерилами, но является космосом для небогатой Грузии.

Но это лишь осязаемая часть айсберга. За 12 лет у власти Иванишвили и его миньоны смогли установить контроль за основными отраслями страны и создали настоящую коррупционную сеть, что дает возможность для практически безграничного политического влияния. Эта сеть сделала олигарха фактическим хозяином целой страны.

В последние годы в Грузии установилась своеобразная причудливая система, где на показ якобы сохраняется демократическая система (в виде парламентской республики), но на самом деле все эти чиновники вместе с премьером являются не более чем наемными менеджерами олигарха Иванишвили, который очевидно представляет себя неким грузинским сегуном, то есть почетным президентом партии "Грузинская мечта".

"Услышать Донбасс" по-грузински

Как будет происходить "воссоединение" Грузии, что отстаивает "Грузинская мечта", нам 14 сентября 2024 года намекнул Иванишвили на митинге в городе Гори.

После окончания выборов 26 октября, когда будут осуждены виновники войны, когда абсолютно все виновные в разрушении грузино-осетинского братства получат суровый юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы попросить прощения за то, что согласно полученному заданию, предательский "Нацрух" ("Единое национальное движение", – партия ныне заключенного экс-президента Саакашвили – 24 Канал) 2008 года окутало пламенем наших осетинских сестер и братьев,

– Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге, 14 сентября 2024 года.

Кто не понял слова олигарха – растолкуем. Господин Иванишвили считает виновными в войне августа 2008 года не Россию (ее в этой схеме вообще якобы не существует), а саму Грузию и ее тогдашнее политическое руководство во главе с прозападным Михеилом Саакашвили (ныне – гражданином Украины), которое собирается показательно наказать в случае победы на парламентских выборах (напомним, "Мечта" у власти с 2012 года и ранее, похоже, не было времени).

Зато сами побежденные планируют извиниться перед сепаратистами, а точнее – Россией, которая за ними стояла тогда и стоит сейчас.

Кто должен извиняться за войну 2008 года

В начале августа 2008 года с территории Южной Осетии начались неизбирательные артиллерийские обстрелы территории, которую контролировало центральное грузинское правительство. В ответ президент Саакашвили отдал приказ армии перейти в наступление и взять под контроль столицу сепаратистов Цхинвали (что и было сделано).

Параллельно на территорию непризнанной республики зашли российские войска (абсолютно незаконно) и на следующий день начали боевые действия на территории Грузии против грузинской армии. Президент Дмитрий Медведев назвал эту операцию "Принуждением к миру".

Вместе с россиянами воевали сепаратисты из Южной Осетии, а их собратья из Абхазии открыли второй фронт. Несмотря на некоторые успехи (в частности, сбивание российских военных самолетов) грузинская армия была быстро разбита и вынуждена фактически капитулировать 12 августа.

Россия временно оккупировала значительные территории, на которых были зафиксированы военные преступления, а в зоне оккупации сепаратистов – этнические чистки. Итогом войны стало официальное признание Россией "республик" как независимых государств и разрыв Грузией дипломатических отношений с Москвой. Во время боевых действий были убиты сотни людей и почти 200 тысяч стали беженцами.

Поэтому извиняться за войну должна не Грузия, а Россия, более того, только одних извинений – мало. Действиям агрессора должна быть дана надлежащая юридическая оценка.

К сожалению, до этого очень далеко – попытки Грузии подать иск против России в международные суды провалились, а после смены власти в стране вообще были саботированы и завершились фиаско в МУС в декабре 2022 года. Тогда суд в Гааге де-факто признал Россию невиновной в агрессии (по формальным признакам). При этом ордера от Карима Хана на арест трех южноосетинских чиновников до сих пор не отменены (четвертый подозреваемый – заместитель командующего ВДВ РФ генерал-майор Вячеслав Борисов – давно умер и суд уже не интересует).

Сейчас Грузия имеет отдельные успехи только в ЕСПЧ, который Россия показательно игнорирует и не собирается выплачивать более 129 миллионов евро компенсации гражданам Грузии (хотя проценты до сих пор капают).

С марта 2022 года Россия исключена из Совета Европы, под эгидой которого действует ЕСПЧ, поэтому россияне объявили, что не будут выполнять решения Суда, принятых после 16 марта 2022 года.

Какой была роль Украины в российско-грузинской войне

Украина также, к сожалению, была втянута в российско-грузинскую войну и де-факто действовала на стороне агрессора. Россия активно применила возможности своего Черноморского флота в Крыму для агрессии против Грузии.

МИД Украины 10 августа предостерег российскую сторону от возможного участия кораблей Черноморского флота России в войне, однако Москва украинскую ноту проигнорировала и 12 августа провела силами Черноморского флота десантную операцию против Грузии.

В боевых действиях "отличились" ныне уничтоженные ВСУ крейсер "Москва" или существенно поврежденные БДК "Саратов" и "Ямал". Они отличились в уничтожении ВМС Грузии во время рейда в порт Поти 12 августа 2008 года.

Также россияне поспешили обвинить Украину в недружественных отношениях, а впоследствии украинский Минюст вообще сообщил, что соглашение о Черноморском флоте России на территории Украины не предусматривает ограничений относительно действий россиян.

Украинская власть вообще заняла странную позицию – президент Ющенко вместе с президентом Польши Лехом Качиньским прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать Саакашвили, а в это же время Верховная Рада проваливала голосование за постановление о признании событий в Грузии агрессией со стороны России.

Причем "нож в спину" всадила политсила действующего тогда премьера Юлии Тимошенко – лидера "Батькивщины", часть правящей коалиции, между прочим.

"Бютовцы", которые голосовали против признания российской агрессии в 2008 и в 2024 до сих пор заседают в Верховной Раде:

Александр Абдуллин,

Константин Бондарев,

Сергей Власенко,

Михаил Волынец,

Валерий Дубиль,

Иван Кириленко,

Андрей Кожемякин,

Елена Кондратюк,

Анжелика Лабунская,

Сергей Соболев

Через год после агрессии против Грузии, Россия вообще изменила собственное законодательство о применении армии для защиты граждан России и военных баз за рубежом. И это уже открыло дорогу к будущей оккупации Крыма и полномасштабной войне против Украины.



Пророческая обложка украинского журнала “Тиждень” от 15 августа 2008 года

Почему слова Иванишвили шокировали

Заявление Иванишвили от 14 сентября стало шоком, потому что раньше "Мечта" себе такого не позволяла, хотя и делала намеки, в частности, в партийных пресс-релизах. Но теперь это прямо говорит фактический правитель Грузии последних 12 лет.

Поражение в войне 2008 года долго было фактором, объединяющим грузинское общество. Но в последние годы действующая грузинская власть постепенно нормализовала образ россиян, а с каждым восстановлением авиасообщения с Россией приближала момент, когда грузинам придется извиняться перед агрессором. Сейчас же Иванишвили практически назвал финальную дату.

Шокирует также и место, где прозвучали эти слова. Иванишвили сказал их в Горе – этот небольшой городок был разбомблен российской авиацией 9 августа 2008 года, а затем и оккупирован армией России. Тогда благодаря фото украинского фотографа агентства Reuters весь мир увидел военные преступления россиян, которые просто убивали гражданских.

Тогда эти кадры шокировали, но, к сожалению, не стали предостережением – так называемый "цивилизованный мир" продолжил business as usual с Россией, а впоследствии Москва повторила свои зверства в Алеппо, Мариуполе, Харькове, Изюме, Авдеевке, Бахмуте и многих других городах.



Пылающий город Гори, 9 августа 2008 года / Фото AFP

Украинские параллели

Параллелей здесь снова не избежать, ведь имеем ровно то же самое, чего требовали от Украины россияне по оккупированной ими части Донбасса. Отличия заключаются в том, что у нас были российские дорожные карты под названием "Минск-1" и "Минск-2", а грузинам очевидно только предстоит их составить и адаптировать "формулу Штайнмайера" уже под себя. Точнее – презентовать общественности, потому что очевидно они уже давно написаны. В Москве.

Общественность, кстати, была не слишком рада словам Иванишвили. И даже попытались выйти на улицы, однако протесты на этот раз не были массовыми, что указывает как минимум на размышления о том, нужно ли извиняться и "услышать их грузинский Донбасс".

Таким образом, выборы 26 октября станут еще и плебисцитом с привкусом "троянских коней". Иванишвили, который вообще любит быть не публичным, но на этот раз активно вылезает на свет божий, чтобы сказать вот такое, здесь играет роль не Людмилы Янукович на митинге “наколотых апельсинов”, а того, кто произносит ультиматум.

Его смысл – либо берите Абхазию и Южную Осетию, "делайте федерализацию" и понемногу становитесь ими (то есть Беларусью), либо с вами будет так, как с Украиной в 2022-ом, но без армии, которую вы не развиваете, потому что вами руководят ребята из грузинского варианта "Партии регионов" во главе с парнем, который даже не будет призывать куда-то "гудеть", а прямо говорит – капитулируйте. Иначе будет горе и новый Гори, точнее значительно больше новых Гори.

Что делать грузинам

Что делать в этой ситуации грузинам – решать только им. Они видели собственными глазами как белорусский, так и украинский сценарий. Они знают, что сил у них немного, но знают также, что и Россия истощена войной в Украине и точно не имеет ресурсов для повторения победного хода августа 2008-го.

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Они знают, что пятая колонна, которая тянет их в объятия Москвы, сильная, и понимает, что может потерять все, поэтому будет стоять насмерть (собственно, появление Иванишвили первым номером избирательного списка "Мечты" – это доказательство этого). Им известно, что международная поддержка гражданского общества Сакартвело ограничена (к сожалению, это касается и Украины, которая за последние годы вообще, похоже, "забила" на Грузию), но следующего шанса стать свободными может не быть еще много лет.

Именно поэтому выборы 26 октября так важны. Именно поэтому оппозиция преодолела длительное взаимное недоверие и объединилась. Но победить на них мало – нужно будет еще и защитить результат.